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    鋒面滯留今起3天各地有雨 專家曝降雨熱區：慎防強對流

    2026/05/13 06:24 即時新聞／綜合報導
    氣象專家指出，今、明兩天鋒面逐漸南下，未來3天各地有雨，應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」等劇烈天氣的影響，且中部以北、宜花一帶為降雨熱點。（資料照）

    氣象專家指出，今、明兩天鋒面逐漸南下，未來3天各地有雨，應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」等劇烈天氣的影響，且中部以北、宜花一帶為降雨熱點。（資料照）

    氣象專家指出，今、明兩天鋒面逐漸南下，未來3天各地有雨，應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」等劇烈天氣的影響，且中部以北、宜花一帶為降雨熱點，週五隨著鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨。週六至下週一天氣恢復暖熱，但大氣仍不穩定，午後仍有局部陣雨或雷雨。

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，新一波鋒面持續靠近，預計白天起將在台灣附近滯留，雖然預報中的雨勢有修弱的趨勢，但鋒面本體靠近的狀況不變，各地未來3天有雨的機率仍高，全台有雨的共識仍在，尤其中部以北、宜花一帶，仍然是降雨熱點，預計週五前會是一陣一陣雨勢為主，呈現愈往南走，雨勢愈少的大局為主。

    颱風論壇預估，這次鋒面影響時間落在週三至週五，週末起鋒面就會遠離，各地回到炎熱、偶有午後陣雨的型態為主。颱風論壇也提到，雖然這次是滯留鋒面影響，但由於還沒有西南季風的配合，大致來說還不太算最正統的梅雨鋒面，預估比較典型的梅雨，可能要等到月底附近再看看。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天鋒面逐漸南下，北部、東半部及中部先後轉有局部陣雨或雷雨，氣溫漸降，北台稍轉涼。今日各地區氣溫如下：北部20至27度、中部21至32度、南部20至35度、東部20至33度。

    吳德榮表示，週五鋒面南移，各地有局部陣雨或雷雨的機率。週三至週五應注意對流胞、伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。週六至下週一鋒面續南移巴士海峽並漸減弱，天氣暖熱，但大氣不穩定，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。

    吳德榮提到，下週二至週五鋒面已遠離，大氣日趨穩定、白天「熱如夏」，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

    颱風論壇指出，新一波鋒面持續靠近，預計白天起將在台灣附近滯留，雖然預報中的雨勢有修弱的趨勢，但各地未來3天有雨的機率仍高！，尤其中部以北、宜花一帶，仍然是降雨熱點。（圖擷自臉書）

    颱風論壇指出，新一波鋒面持續靠近，預計白天起將在台灣附近滯留，雖然預報中的雨勢有修弱的趨勢，但各地未來3天有雨的機率仍高！，尤其中部以北、宜花一帶，仍然是降雨熱點。（圖擷自臉書）

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