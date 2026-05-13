台中捷運綠線延伸案往前邁進一步 交通部已對綜合規劃先展開內審

綠線延伸全線示意圖。（中市府提供）

相當受到台中市民重視的捷運綠線延伸大坑、彰化線進度，原本交通部4月發文給市府要等到內政部將擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議綜合規劃，引發可能影響延伸線，但是最近交通部已進行內審，若有需要修改，就會直接要求捷工局修改，一旦修改完成，交通部就可進行正式的審議會議，若行政院核定後，約9年完成建設。

捷運綠線延伸全長約10.041公里，採高架設計，規劃設置8座車站，為台中捷運路網重要擴展工程。北段自舊社站（G03）延伸至大坑地區，設置松竹軍功路口、大坑經補庫2座高架車2站，串聯登山步道及觀光資源；南段自高鐵台中站（G17），在台中市2站，有成功嶺大門口西側、中山榮泉路口，到彰化則是有4站，分別為彰興金馬路口、中山金馬路口、中山台化街口，延伸至彰化市區，並銜接台鐵金馬站，共設置6站，強化區域交通節點功能。

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捷運工程局推動「台中捷運綠線延伸大坑彰化計畫」，目前綠線延伸大坑彰化計畫的綜合規劃及環境影響說明書都已提送交通部審議，不過，由於交通部4月發文給市府要等到內政部將擴大彰東都市計畫案核定後再行提報審議綜合規劃，讓外界相當擔心是否影響延伸線的進度。

捷工局表示，目前交通部已對綜合規劃先進行內審，若有需要修改，將會再要求捷工局修改，若修改無虞，交通部就邀請專家召開正式的審查會議，如此等於綜合規劃的進度已再往前，延伸線進度也持續往前。

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