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    首頁 > 生活

    「彼一仙獨裁者」影像展 青年攝影師訪20處公園及眷村

    2026/05/13 06:11 記者黃旭磊／台中報導
    「彼一仙獨裁者」影像展，紀錄20處公共空間威權象徵。（好民文化行動協會提供）

    「彼一仙獨裁者」影像展，紀錄20處公共空間威權象徵。（好民文化行動協會提供）

    台中多名青年攝影師走訪20處公園等公共空間，拍攝蔣介石銅像及眷村現場，即日起至6月6日舉辦「彼一仙獨裁者：威權象徵影像展」，台中市好民文化行動協會理事長林芳如說，攝影師透過敘事鏡頭捕捉威權象徵，歡迎民眾親身透過畫面，感受威權象徵與環境疏離感。

    好民文化行動協會繼自由路上藝術節後，接續舉辦「彼一仙獨裁者」影像展，由郭采柔、賴郁涵等青年攝影師，走訪公園、校園公共空間，捕捉威權象徵與環境疏離或融合感，觀眾可藉此思考，民族救星與屠夫雙重名號存在現況。

    林芳如強調，攝影師透過作品紀錄走過519白色恐怖記憶日歷程，觀眾看見被視為理所當然的風景，其實從來不只是風景。

    攝影師拍攝西屯區文華公園銅像，發現蔣介石銅像已褪色、斑駁，前方香爐堆積灰塵及落葉，經當地里長告知，公園原是空軍大鵬三村，建築因眷改條例改建為國宅，特別的是，銅像建於1977年，公園及周邊建築更古老卻一直靜靜佇立著。

    好民文化行動協會強調，「彼一仙獨裁者」於西區民權路會址展至6月6日，5月23日及6月6日由攝影師導覽拍攝歷程，歡迎民眾參觀感受威權軌跡。

    西屯區文華公園蔣介石銅像。（好民文化行動協會提供）

    西屯區文華公園蔣介石銅像。（好民文化行動協會提供）

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