05/13 各報重點新聞一覽

總統賴清德出席護理師節慶祝活動公開宣示，三班護病比入法新制從二〇二七年五月廿日起分階段實施。（記者田裕華攝）

自由時報

三班護病比新法 賴：明年520起 分階段實施

近期三班護病比入法爭議延燒，護理團體希望新法二〇二七年十二月卅一日前正式實施，但衛福部擔憂人力不足，規劃二〇二八年五月一日上路，造成各方爭論不斷，昨總統賴清德出席護理師節慶祝活動公開宣示，三班護病比入法新制從二〇二七年五月廿日起分階段實施。

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利誘現役軍官刺探機密 退伍班長翻拍軍情賣中共起訴

陸軍第六軍團上士班長退伍的陳泰尹被中共情工人員吸收，利誘仍在軍中服役的中尉軍官李俊達翻拍未公開的專業軍官訓練講義，再透過微信交付中共情工人員「王哥」，換取報酬七萬餘元。台北地檢署偵結後，依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌，將陳、李二人提起公訴。

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賺外快 走歪路 涉幫博弈集團寫程式 調查官羈押

桃園地檢署偵辦桃園市警察局許姓警員找「人頭」開資訊公司並投標警局標案，意外揪出調查局桃園市調查處調查官洪精佑涉嫌替博弈集團寫程式「賺外快」，獲取約卅萬元報酬，洪員已被收押。

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聯合報

川習會將討論對台軍售 恐踩美對台「6項保證」紅線

美國總統川普將在十三日晚間抵達北京，十四日與中國大陸國家主席習近平舉行峰會。路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。

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政策止血…三班護病比 明年5月20日分階段實施

三班護病比雖已正式入法，但衛福部延緩兩年上路，引發護理界反彈，批評總統政見跳票。賴清德總統昨於國際護師節慶祝大會宣布，三班護病比將於一一六年五月廿日分階段實施，並要求衛福部長石崇良組成護病比諮詢委員會，護理界委員代表不低於三分之一。

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中國時報

川普稱將與習討論對台軍售

美國總統川普預計13日晚間抵達北京，14日上午將與大陸國家主席習近平舉行峰會。而川普在訪陸前夕透露，他會與習近平討論對台軍售議題，並重申只要他在任，不認為大陸會犯台。美國學者則提醒說，與習討論軍售，會踩到美國對台「六項保證」的紅線。

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三班護病比 賴拍板明年520分階段上路

立法院8日三讀通過《醫療法》，將三班護病比正式入法，但衛福部規畫要到民國117年5月才正式實施，遭在野黨立委及護理師工會炮轟。賴清德總統12日出席護師節活動時突然宣布，提前至明年5月20日分階段實施，作為送給護理師禮物。護理界樂觀其成，但醫改會直言是為了選票、「換湯不換藥」，呼籲政府提出明確時間表。

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退伍班長利誘現役軍官，翻拍未公開的專業軍官訓練講義，賣給中共情工人員，北檢依違反國家安全法、貪污治罪條例等罪嫌起訴。（資料照）

調查局桃園市調查處調查官洪精佑涉嫌替博弈集團寫程式「賺外快」，獲取約卅萬元報酬，檢方聲請羈押禁見獲准。（記者吳昇儒攝）

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