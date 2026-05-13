資安院爆內鬼駭客！檢調二度搜索 前瞻研究中心副主任涉嫌主導

資安院台南沙崙院區的前瞻研發組長彭敏君二度被約談。（記者劉詠韻翻攝）

國家資通安全研究院有研究員涉嫌利用蠕蟲程式，大量蒐集內部限閱文件並上傳至雲端共享平台，供同組人員自由存取疑似國安敏感資料。台北地檢署3月發動首波搜索，並約談3名具資安專業背景的研究員到案說明，後續進一步查出前瞻研究籌備中心副主任許世璋疑涉幕後主導；12日再度發動第二波搜索，將許世璋約談到案，漏夜偵訊釐清相關案情。

資安院成立於2023年2月，隸屬數位發展部監督的行政法人，定位為獨立於政府機關體系外的資安研發機構，主要任務為強化國家資安科技能量，並協助政府及關鍵基礎設施應對重大資安事件。院內研究人員多具資安專業背景，其中涉案的李昱勳曾取得京都大學博士學位。

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檢方調查，資安院今年初主機系統出現異常，經檢測確認遭蠕蟲程式入侵，系統遭無差別下載各類檔案，進一步追查發現登入IP雖顯示來源為李昱勳使用的公用電腦，但實際登入帳號卻為丁柏楓。檢調隨即赴資安院進行臨時訊問，並查扣李昱勳與丁柏楓手機及電腦，後續再查出前瞻研發組長彭敏君亦涉入其中。

位於台南沙崙院區的前瞻研發組長彭敏君，疑因節省成本及提升流程效率，指示研究員丁柏楓執行「XMAS計畫」，並以李昱勳電腦作為操作跳板，將系統內下載文件彙整成Excel檔後上傳雲端，供組內成員取用；該Excel檔突破原有文件分級控管限制，內容涵蓋多類敏感資料。

檢方3月複訊後，依妨害電腦使用及違反個資保護法等罪嫌，諭知彭敏君50萬元交保、丁柏楓20萬元交保、李昱勳10萬元交保。

由於彭敏君當時的直屬主管為前瞻研究籌獲總監、現任副主任許世璋，檢調專案小組於3月首波搜索約談後，12日再展開第二波偵辦行動，約談許世璋及其他疑似曾越權查閱內部文件的研究人員到案說明，全案持續擴大偵辦。

資安院台南沙崙院區的前瞻研發組長彭敏君二度被約談。（記者劉詠韻翻攝）

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