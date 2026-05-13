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    垂涎大姨子美色 新竹噁男插座裝針孔偷拍更衣、睡覺長達1年

    2026/05/13 06:20 記者蔡彰盛／新竹報導
    鍾男垂涎大姨子美色，在插座裝針孔偷拍更衣睡姿長達一年！（情境照）

    鍾男垂涎大姨子美色，在插座裝針孔偷拍更衣睡姿長達一年！（情境照）

    新竹鍾姓男子垂涎獨居大姨子美色，竟在她閨房牆壁插座內偷裝針孔，還將鏡頭對準床鋪，全天候偷拍其更衣裸體與睡姿，時間長達一年，還偷偷創設大姨子LINE新帳號而假冒她回覆訊息，刪除對話紀錄及封鎖異性好友，新竹地院依偷拍等罪將鍾男判刑。

    法官調查，鍾男為陳女妹婿，112年間知悉陳女位在新竹縣竹北市住處2樓是她獨立寢居房間，竟在牆壁插座內偷裝針孔攝影機，並將鏡頭朝向房內床舖，接續攝錄陳女更衣時裸露身體，以及在房內私密活動影像。直到113年8月陳女才發現遭針孔攝影機偷拍。

    鍾男多次藉故向陳女借手機使用、測試系統機會，無故創設陳女LINE新帳號、假冒陳女回覆訊息給LINE異性好友、還刪除陳女部分LINE對話紀錄及封鎖陳女部分LINE異性好友。經陳女發現手機LINE對話紀錄有異，報警處理才發現上情。

    法官審酌鍾男僅為滿足一己私慾，將針孔攝影機裝設於陳女臥室內，藉以攝錄私密活動及身體隱私部位等性影像，並以不詳方式，無故創設陳女LINE新帳號而假冒回覆訊息，刪除陳女對話紀錄及封鎖異性好友，所為不僅嚴重侵害陳女隱私自主權，更造成陳女受有極大心理壓力及創傷，陳女到庭表示拒絕和解。

    最後法官依無故攝錄他人性影像罪將鍾男判刑7月，再依無故變更、刪除他人電腦相關設備電磁紀錄罪判刑4月。

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