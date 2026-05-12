把女同事丈夫裸背照PO同事群組 2同仁吃散布性影像罪

吳姓女子未經W姓丈夫的同意，私下拍攝丈夫背部全裸照片傳給陳姓女同事，陳女再把W男的裸背照PO到公司主管群組，引起W男怒告陳女等3名公司同事。（男背部示意圖，記者王俊忠攝）

1名吳姓人妻把私下拍攝W姓丈夫背部全裸的照片傳給公司1位陳姓女同事，陳女再把W男裸背照傳到公司幾位同事（包括吳女）的LINE群組，群組內黃姓男同事把照片重製再傳回群組；陳女與女同事小純（化名）嘲諷裸背男是醜八怪賤人。W男從妻子手機對話得知此事、提告，陳女與黃男、小純3人都吃上官司。

台南地院認定W男背部全裸照是性影像，對陳女部分，依無故散布他人性影像罪判她4月徒刑、得易科罰金；公然侮辱部分罰金8千元；黃男無故重製、散布他人性影像罪，判刑3月、得易科罰金；小純犯公然侮辱罪，判罰金8千元，還可上訴。

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檢方偵結指出，陳女、小純與黃男3人是吳姓人妻的公司前同事，吳女未取得W姓丈夫同意、私自拍攝丈夫的背部全裸照片，傳給陳女，陳女再傳到包括她與小純、黃男、吳女等多人的LINE公司主管群組，供群組內其他成員觀覽。

群組內的黃男下載W男的裸背照，在照片加註表情貼後重製、再傳到上述公司主管群組。陳女與小純在群組內以「嘟嘴醜八怪、醜八怪賤人」等文字指稱裸背照的W男，其後W男從妻子的手機LINE對話得知有上述裸背照片及相關文字，W男逕向台南地檢署申告、查獲上情。

黃男辯說，他認為背部全裸的照片，不算是性影像。但一審法官查指刑法第10條第8項有明文規定「性影像」的定義，W男背部全裸的照片，是客觀上足以引起性慾或羞恥的隱私部位，屬於性影像，因此依法論罪科刑。

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