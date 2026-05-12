獨家》鄭麗文6月訪美 僑胞抱怨黨部希望「食宿落地招待」壓力大

國民黨主席朱立倫。（記者陳逸寬攝）

首次上稿 23:23

更新時間 23:33

國民黨主席鄭麗文將在6月1日啟程訪美，據了解，不僅此行長達14天，連訪團人數都高達14位，堪比總統候選人訪美規格，還「希望」僑界「落地招待」，不只僑宴，連食宿、交通都要僑胞買單，讓僑胞抱怨連連，直呼全部都要落地招待「嚇死人」，沒有主席訪美如此陣仗。

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鄭麗文訪美行程目前暫訂6月1日到舊金山，3日轉往波士頓，7日到紐約，8日華盛頓，華府行程結束後再前往洛杉磯，德州行程尚在安排中。

據了解，鄭麗文這次訪美的僑宴，不只歡迎中華民國的僑胞參加，也歡迎「中國僑胞」參加；而且非典型行程，可能會安排鄭麗文與留學生座談，屆時可能不只有台灣留學生，也會有中國留學生參與。僑胞說，黨部表示，鄭麗文大陸的粉絲很多，所以歡迎他們參與。

僑胞表示，主席來訪，不是不能落地招待，而是這麼多人確實造成僑界壓力，加上今年是選舉年，造勢募款的助選團都要黨員僑胞自掏腰包。僑胞說，依慣例，下半年開始，黨中央跟部分候選人都會跟海外募款，再加上年底很多人會回來投票，或是參加助選團，這些都是預定的開銷，如果黨中央還希望各地能負擔訪問團的一切費用，實在是吃不消。

僑胞控訴，主席出訪關心海外黨員是好事，問題是，「是妳主動要來，不是受邀前來，還要我們負擔一切開銷，實在說不過去」、「歷任主席出訪沒有這樣搞的，大家最多就是認桌、買票參加僑宴」。該僑胞說，有黨所有收入的地方，例如舊金山的駐美國總支部，負擔訪團一切開銷沒有問題，沒有黨所沒有收入的地方，例如華府、洛杉磯，可就慘了，「黨務幹部必須募款來接待主席到訪」。

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，海外部主任有跟僑胞開線上會議，在談到訪美行程時，就有熱心的僑胞詢問，主席的食宿交通需不需要他們的協助？海外部表示黨中央有編預算，會自己負責，但如果有熱心的僑胞認識飯店，或是車子願意提供一些協助，黨中央當然很感謝。

尹乃菁說，可能有些僑團要彰顯他們比較有能力，也很熱心，主動提出需不需要協助，黨中央的回答就是如果有認識飯店，當然很感謝他們的協助，但是黨部有編預算，這一切都在黨部的預算之內，沒有說要僑胞負責什麼食宿、交通這件事。

黨內人士表示，鄭麗文訪美，可以比照訪中申請民主基金會補助，但恐怕是訪中行被爆料，所以訪美就不敢申請了。也有黨內人士質疑，鄭麗文為什麼第一次訪美排場需要這麼大？美國不是大陸，僑包也不是台辦，鄭麗文更不是總統候選人，但排場跟選總統沒什麼兩樣，是來美國造勢嗎？

回顧前國民黨主席朱立倫2022年時以主席身分，赴美為國民黨駐美代表處揭牌，當時成員僅有時任國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正、國際部副主任翁勝博、文傳會副主委林家興、駐美副代表黃裕鈞、國際部專員吳亮儀，加上先遣人員一至兩位，不到10人。

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