亂傳「漢他病毒是BNT疫苗不良反應」假訊息 北市婦人到案送辦

王姓婦人在臉書上傳遞假訊息，被依涉犯傳染病防治法送辦。（調查局提供）

法務部調查局資安工作站本月初陸續發現有網友在社群平台X及臉書上散布「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」等不實訊息，經於社群媒體轉傳後，已經引起國人對於新冠疫苗疑慮及感染漢他病毒的恐慌。經數日追查後，鎖定居住在台北市的王姓婦人，昨日約談她到案說明，詢問後依涉犯傳染病防治法將其移送台北地檢署偵辦。

資安工作站於本月6、7日發現，網路上開始流傳「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」等不實訊息，且流傳訊息中更稱是經路透社報導，企圖增加可信度。

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資安調查官追查發現，5月6日散佈不實訊息的網友，實為境外人士惡意攻擊，而5月7日PO文的網友，查出是居住在台北市的一名王姓婦人，隨即約談她到案說明。

據悉，王婦面對調查人員詢問時，宣稱散佈該訊息，是為了「大家好」，不知道是假訊息。而該訊息經路透社事實查核確認與事實不符，確認為假訊息。

調查官詢問後，認定王婦收到該假訊息後，未經查證，竟重製後散佈，該行為已涉犯傳染病防治法，昨日將法將其送往台北地檢署偵辦。

調查局提醒民眾，對網路資訊，應辨識思考、小心查證，切勿因錯誤認知，而傳散不實訊息，引起社會不安，以致誤蹈法網。

該訊息經路透社事實查核確認與事實不符，確認為假訊息。（調查局提供）

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