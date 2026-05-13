為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    亂傳「漢他病毒是BNT疫苗不良反應」假訊息 北市婦人到案送辦

    2026/05/13 08:33 記者吳昇儒／台北報導
    王姓婦人在臉書上傳遞假訊息，被依涉犯傳染病防治法送辦。（調查局提供）

    王姓婦人在臉書上傳遞假訊息，被依涉犯傳染病防治法送辦。（調查局提供）

    法務部調查局資安工作站本月初陸續發現有網友在社群平台X及臉書上散布「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」等不實訊息，經於社群媒體轉傳後，已經引起國人對於新冠疫苗疑慮及感染漢他病毒的恐慌。經數日追查後，鎖定居住在台北市的王姓婦人，昨日約談她到案說明，詢問後依涉犯傳染病防治法將其移送台北地檢署偵辦。

    資安工作站於本月6、7日發現，網路上開始流傳「漢他病毒是BNT疫苗的不良反應」等不實訊息，且流傳訊息中更稱是經路透社報導，企圖增加可信度。

    資安調查官追查發現，5月6日散佈不實訊息的網友，實為境外人士惡意攻擊，而5月7日PO文的網友，查出是居住在台北市的一名王姓婦人，隨即約談她到案說明。

    據悉，王婦面對調查人員詢問時，宣稱散佈該訊息，是為了「大家好」，不知道是假訊息。而該訊息經路透社事實查核確認與事實不符，確認為假訊息。

    調查官詢問後，認定王婦收到該假訊息後，未經查證，竟重製後散佈，該行為已涉犯傳染病防治法，昨日將法將其送往台北地檢署偵辦。

    調查局提醒民眾，對網路資訊，應辨識思考、小心查證，切勿因錯誤認知，而傳散不實訊息，引起社會不安，以致誤蹈法網。

    該訊息經路透社事實查核確認與事實不符，確認為假訊息。（調查局提供）

    該訊息經路透社事實查核確認與事實不符，確認為假訊息。（調查局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播