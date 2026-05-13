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    首頁 > 社會

    男子誤認國稅稽查員偷窺爆「流血」衝突 被依傷害罪判拘役55日

    2026/05/13 08:03 記者蔡清華／高雄報導
    國稅局稽查員執行營業稅籍登記訪查任務時對蔡姓男子住處窺探拍照，遭蔡男子發現質問其身分，並拔其機車鑰匙限制行動，被控傷害罪橋頭地院判拘役。（資料照）

    國稅局稽查員執行營業稅籍登記訪查任務時對蔡姓男子住處窺探拍照，遭蔡男子發現質問其身分，並拔其機車鑰匙限制行動，被控傷害罪橋頭地院判拘役。（資料照）

    高雄市1名國稅局稽查員，去年8月在岡山地區執行營業稅籍登記訪查任務時對蔡姓男子住處窺探拍照，遭蔡男子發現質問其身分，並拔其機車鑰匙限制行動，雙方在搶奪機車鑰匙時，稽查員手指被抓傷流血，直到警察獲報到場才化解衝突危機，蔡男被控傷害罪處拘役55日，可上訴。

    判決指出，告訴人指稱其為國稅局人員，因為收到檢舉案到現場調查有無辦理營業稅籍登記，到現場拍完照準備離開時，被告蔡男騎機車過來質問其身分、要做什麼，因為公務上對案件有保密責任，也不清楚對方身分，而拒絕回答。就在稽查員準備離開時，被告搶走稽查員的機車鑰匙，我要把機車鑰匙拿回來時，雙方拉扯時造成中指受傷流血。

    被告辯稱：基於保障個人隱私不被侵犯及干擾，當時告訴人針對性的在家門口拍照，這是個人隱私，當然會心生恐懼，告訴人如果執行公務應該要告知且出示身分，主張自己是正當防衛。

    橋頭地院審理認為，被告如不願被手機對其從屋外往屋內拍照，被告得報警處理或以拍照或錄影之方式對其蒐證，被告選擇以奪取機車鑰匙阻止告訴人離開，手段難認有據，依傷害罪處拘役55日，易科罰金5萬5千元。

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