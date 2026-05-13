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    首頁 > 政治

    獨家》沈伯洋對決蔣萬安添火力 徐國勇任總督導坐鎮北北基

    2026/05/13 08:18 記者陳政宇／台北報導
    沈伯洋日前與徐國勇、吳沛憶及多位市議員及參選人，出席台北市萬華區的一場母親節聯歡晚會。（圖取自沈伯洋臉書）

    沈伯洋日前與徐國勇、吳沛憶及多位市議員及參選人，出席台北市萬華區的一場母親節聯歡晚會。（圖取自沈伯洋臉書）

    2026首都爭霸戰局成形。民進黨今（13日）將敲定提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，正面對決國民黨籍現任市長蔣萬安。據本報掌握，沈伯洋競選團隊已超前部署近兩個月，各項籌備工作正按部就班進行，由民進黨秘書長徐國勇擔綱北北基的總督導，黨內盼借重其在台北市的長期經營及政治分量，以實戰經驗為沈增添火力。

    民進黨選對會今天上午將開會，預計拍板建議沈伯洋參選台北市長，並提報下午的中執會通過徵召程序。中執會後，將由兼任民進黨主席的總統賴清德親自召開提名記者會，正式公布沈伯洋參選並為其繫上競選背帶，最後循例規劃大合照、呼口號等環節展現氣勢。

    沈伯洋超前部署兩個月 勤走地方熱身凝聚黨內共識

    關於正式登場的時機，據了解，沈伯洋團隊原擬定提名落在5月份，由於首週遇賴總統的出訪行程，第三週則是520總統就職，因此鎖定13日或27日；團隊也曾考量，是否壓軸登場以烘托首都選情，抑或與其他縣市一起提名。

    黨內人士對此說明，出場前如何醞釀鋪陳，是團隊前一階段的布局重點，隨著沈伯洋積極穿梭議會及地方活動，同時就市政議題與蔣萬安隔空較勁，有效凝聚黨內及社群共識、並化解各界疑慮，參選的代表性與可期待性已趨成熟，因此黨內評估時程無須延後，決定按部就班登場、也讓競選行程師出有名。

    徐國勇扛北北基總督導 吳思瑤、吳沛憶雙女力領軍

    在競選團隊架構上，由深諳輿情攻防的政策會執行長吳思瑤出任總幹事，同額登記角逐台北市黨部主委的立委吳沛憶擔綱執行總幹事，對接市黨部的輔選量能，負責基層組織與活動。政策面則由熟稔教育文化、兒少權益的不分區立委陳培瑜操刀，後續文宣也會與相關政策及活動進行協作。

    此外，先前曾被點名參選北市長的徐國勇，最後親自坐鎮台灣頭，擔綱統籌台北市在內的北北基區域總督導，近期也多次陪同沈深入基層，走訪鄰里及宮廟活動。黨內人士評估，徐國勇曾在北市擔任議員與立委，對地方生態瞭若指掌，而沈伯洋團隊資歷較為年輕，需要借重徐的長期經營及政治分量，為團隊提供選戰方向的指導。

    民進黨今（13日）將拍板提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

    民進黨今（13日）將拍板提名不分區立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

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