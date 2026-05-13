民眾黨再爆退黨潮？張育萌酸：退黨戰將可以組退輔會了

民眾黨陸續有黨員宣布退黨，張育萌指出，「民眾黨的退黨戰將，真的可以組成一個退輔會了」。他也質疑，這就是黃國昌全面接管民眾黨的「地獄景象」。誰待在這個黨，誰就下一個倒楣，不是被側翼圍剿，就是被黨中央攻擊。（資料照）

九合一大選將於11月底舉行，近期民眾黨卻陸續傳出有黨員選擇退黨，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，「民眾黨的退黨戰將，真的可以組成一個退輔會了」。他也質疑，這就是黃國昌全面接管民眾黨的「地獄景象」。誰待在這個黨，誰就下一個倒楣，不是被側翼圍剿，就是被黨中央攻擊。

張育萌在臉書發文指出，黃國昌「關燈手」真正發威，楊寶楨直接喊「可能脫黨參選」。曾姸潔才剛脫黨就參選大安文山，衝擊張志豪；汐止戰將黃守仕昨晚也宣布退黨。張育萌直言「民眾黨準備泡沫化」。

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張育萌表示，曾姸潔（就是姸姸）原本要選桃園龜山的議員，沒繳15萬的民調費用，民眾黨就說她喪失初選資格。原本事情這樣就落幕了，但民眾黨有位中央委員叫李彥慶，過年的時候發祭品文，說他朋友說，姸姸可能會在大安文山，跟張志豪競選市議員。李彥慶說絕對不可能，所以岔賭姸姸如果選大安文山，他就發雞排。

張育萌指出，小草粉專「民眾講堂」聯合攻擊姸姸，姸姸上週五直接怒退黨，宣布參選大安文山。張育萌分析，民眾黨在這區的張志豪，上屆就是吊車尾上，只拿3.75%，跟落選頭只差1612票，姸姸現在參選，民眾黨在台北要全壘打岌岌可危。

張育萌提到，姸姸退黨的時候，直接預言「下一個不知道是不是寶寶？」——現在看起來，曾姸潔真的是預言家。兩週前，江和樹才直接砲打黨中央，力挺楊寶楨選台中市議員。「民眾講堂」批評楊寶楨，江和樹還直接指控背後主導「一定是中央黨部的人」。上週五，江和樹直接髮夾彎。上黃光芹節目倒戈開撕楊寶楨，說根本「看不到楊寶楨的企圖心」。

母親節週末，地方活動都是每天幾十場起跳，江和樹狂嗆楊寶楨，寧可狂上綠媒節目，幫自己形塑受害者的人設，卻不跑選區。很多話，點到為止就好。但江和樹沒有放過楊寶楨，繼續問「還是我們需要扛18人大轎去扛妳？妳是誰啊？」

張育萌表示，楊寶楨昨天一頭霧水，出面說，剛開始就是江和樹說要向黨中央推薦徵召她，也是江和樹自己叫她等黨中央的通知。既然黨內開撕，楊寶楨也直接放話，不排除5月底退黨參選。

曾姸潔則是在傍晚發跟楊寶楨的合照，講說「自帶糧草在前線打仗，負能量真的很重，傷痕累累地回頭卻發現，已經找不到回家的路！」句句講得都是黨內霸凌風氣，黨中央不是帶頭就是放任。

張育萌直言，原本以為這樣已經夠精采了，結果到了晚上，原本要出來選的，民眾黨汐止區主任黃守仕，也震撼宣布退黨。這發展也讓張育萌直呼「民眾黨的退黨戰將，真的可以組成一個退輔會了」。

張育萌指出，汐止這區，原本國民黨的廖先翔選上立委，議員會讓出一席空間。結果，黃守仕突然宣布退選，點名黃國昌的「四大金釵」之一陳語倢，幾個月前才遷戶口空降，還直播抹黑黃守仕。黃守仕認為自己被逼退、身心俱疲，但陳語倢反擊說，她自己的直播又沒指名道姓。

時隔三個多月，黃守仕直接宣布「我捫心自問，守仕始終真心誠意地對待每個人、每件事。走到這裡，我想，是時候離開民眾黨了。」

張育萌直言，退黨的骨牌已經完全擋不住——這就是黃國昌全面接管，民眾黨的「地獄景象」。誰待在這個黨，誰就下一個倒楣，不是被側翼圍剿，就是被黨中央攻擊。你能想像在一個黨內，會有中央委員放話嗆你說「你敢出來選，我就發雞排」嗎？

張育萌也諷刺，過去黃國昌在時代力量，把一拖拉庫KOL逼走之後，就自己跳船，去民眾黨求官當不分區。政治真是幾年一個週期，同樣的畫面既視感太重。他也酸「哪裡有黃國昌，哪裡就有鬥爭。拜託阿北，如果是最後走的，記得關燈」。

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