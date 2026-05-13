獨家》換皮幽靈船「永恆號」溜了！騷擾海纜區1年 昨返中整補恐再犯

換皮幽靈船「永恆號」溜了。（資料照）

長期在我國南方海域鬼影幢幢、惡名昭彰的「換皮」貨輪又有新動向！1艘在高雄、屏東外海徘徊、漂流將近1年的聖克里斯多福及尼維斯籍貨輪「永恆號（ETERNELLE）」，在滯留月餘後，昨日（12日）終於離開我國鄰接區海域，一路北上抵達中國福建寧德。由於該船曾有針對海纜區進行「灰色地帶戰術」騷擾的黑歷史，軍事專家與地方人士憂心，此行返中恐是為了「整補後再出發」。

這艘引發國安高度關注的「永恆號」，其前身正是去年頻繁出沒枋山海纜區、遭海巡署強力驅離的坦尚尼亞籍權宜輪「大發號（TA FA）」。根據航跡紀錄與IMO（國際海事組織）編號「8796320」比對，兩者完全一致。

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去年「大發號」就曾以「整補」為由規避驅離，卻始終「過港不入」，不僅未進入高雄港，反而持續在枋山及恆春一帶的領海基線邊緣漂流。沒想到今年該船「換皮」重來，改名為「永恆號」並更換國旗，再次於巴士海峽與我國西南限制水域「打轉」，行徑極為詭異，不符合任何正常商業航運邏輯。

「這絕非巧合！」軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，枋山與恆春一帶是我國對外通訊海纜的核心據點，攸關台灣與國際通訊的戰略命脈。去年「大發號」出沒期間，周邊海域便曾發生海纜敏感事件，如今該艦化身「永恆號」重返，且在高屏外海停留時間長達月餘，其背後意圖被強烈質疑。

「永恆號」昨日返回中國寧德後，其後續動向引發各方揣測。地方人士擔憂，這類權宜輪常被懷疑是中共「灰色地帶戰術」的一環，透過民用船隻的皮殼，進行軍事或情報性質的騷擾。此次回航可能只是為了人員輪替或物資補充，隨時可能「回馬槍」再次侵擾我國領海邊緣。

「永恆號」昨返中整補。（圖擷取自船訊網）

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