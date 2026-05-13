川習會恐談台灣？葉耀元：別再幻想美國會賣台

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

美國總統川普今天（13日）將抵達中國北京，預計14日、15日與中國國家主席習近平會面，舉辦川習會，台灣及軍售議題料將被提及。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，反正美中的領導者固定一段時間就是要見個面，這樣大多數的國家才會對於現在的全球市場可以維持信心，也不會覺得世界大戰快要爆發了。

葉耀元在臉書PO文表示， 川普說會跟中國談軍購是什麼意思？這會不會違背了雷根的對台六項保證？嚴格來說，這要看你怎麼跟中國「談」。六項保證強調的事情是，美國對台軍售不會跟中國討論，也不會因為中國的意見而改變軍售。如果川普跟習近平說，你要我不賣軍武給台灣，就要拿什麼來跟我換的話，這當然違反了六項保證。但如果川普對習近平說，我堅持要對台軍售，你要抗議是你家的事，中共對台的文攻武嚇正是我們必須要繼續支持台灣國防以及東亞區域安全的原因，這樣就沒有違背六項保證。

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葉耀元指出，基本上對台軍售可以提升第一島鏈對中國的嚇阻能力，也可以協助美國軍工產業，在「美中霸權競爭」的國際環境中，我想不到任何理由美國會停止對台軍售，除了台灣在野黨自己杯葛軍售讓我們沒辦法買。同時間，也想不到什麼條件中國敢提出來跟美國換，因為美國要的是東亞的安全，難道習近平敢放棄中華民族偉大的復興大業，直接說放棄對台灣的侵略意圖嗎？如果中國沒有要打台灣，美國的確就沒有賣軍武給台灣的主要誘因，但其實不管中國的態度是什麼，美國現在的策略都是要其盟友繼續強化自己的國防以備不時之需，講到底，川習會不管怎麼談對台軍售，都不會違背美國的國家利益，也就是第一島鏈的安全啦。

葉耀元續指，美國國務卿盧比奧說川習會回談到台灣，是什麼意思？盧比奧是美國現在的反共大將（古巴人），所以他對中國完全不會給什麼好臉色看。基本上台灣當然會談到，不過就是美國重申自己支持東亞和平與區域安全的延續，然後中國繼續在那邊鬼哭神號說要拿下台灣或是什麼「祖國不可分割」的鬼話，這大概就是他們「談到台灣」的基本論調，台灣有一群媒體每一次只要聽到美中要談台灣，就覺得台灣會變成美中談判的籌碼被賣掉。請問從2018年美中關係從合作轉到競爭的現在，這麼多次的美中高峰會，有哪一次台灣被當成籌碼賣掉了嗎？台灣的安全是美國的國家利益，拜託不要用個人的觀感來判斷國家的政策好嗎。

葉耀元分析，那川習會到底要談什麼？大概有三點要談。其一是美中之間的貿易問題，中國到底願不願意開放市場跟美國來一場平等的貿易。如果中國不願意，而且中國也不可能願意（會被美國資本跟技術打趴），則目前對中國的關稅就會持續下去。中國內部的經濟非常疲乏，美國想要去給中國施加更大的壓力，看中國會不會屈服。但依照習近平過去的行為準則，中國不可能不要面子要裡子的啦。更不要提，中國開放市場就等同於開放訊息的自由與私有化，這都是對共產黨持續其政權的毒藥喔。

葉耀元補充，其二是兩國之間的科技競爭，美國想去探探中國的底，然後帶了一些想賺錢的科技老闆去跟中國炫一下，看看中國到底有什麼料。黃仁勳沒有被邀請，可能的原因是在於美國認為這些可以大幅度幫助AI技術發展的硬體設備商應該算是美國的國本，這些先進的晶片技術以及算力還是不能拿上談判桌跟中國討論，其三則是兩國在烏俄戰爭跟伊朗衝突上要怎麼協調，畢竟中國幫著俄羅斯跟伊朗在那邊撐著，美國當然想要透過這次的高峰會看看能不能協調出什麼不一樣的結果。但我猜最後也就是雙方各說各話，沒有任何交集。

葉耀元直言，反正美中的領導者固定一段時間就是要見個面，這樣大多數的國家才會對於現在的全球市場可以維持信心，也不會覺得世界大戰快要爆發了。

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