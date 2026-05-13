力挺台灣！美國務卿魯比歐兩度遭北京制裁 以「新中文名」隨川普訪中

美國國務卿魯比歐12日隨總統川普登上空軍一號，將首次訪問中國。（法新社）

現年54歲的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）曾是美國參議員，他12日隨總統川普登上專機，將首次訪問中國。魯比歐曾大力抨擊中國的人權問題，北京則兩度對他實施制裁。

法新社報導，川普任命魯比歐為國務卿後，中國找到了外交上的「變通」辦法。2025年1月魯比歐就職前夕，中國政府和官方媒體開始使用不同的漢字「魯」（魯比奧）來代表他姓氏的第一個音節。

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2名外交官透露，他們認為北京做出這項改變是因為「盧比奧」曾受到制裁，包括禁止入境中國。截至目前，中國駐美大使館未對此事發表回應。

美國國務院1名官員證實，魯比歐將與川普一同訪問中國；魯比歐12日在安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）登上了美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）。

法新社報導，魯比歐是一名古巴裔美國人，強烈反對共產主義；他支持對中國實施大規模制裁，理由是中國涉嫌對以穆斯林為主的維吾爾人實施強迫勞動，並擔綱主要的法案起草人；魯比歐也曾嚴詞抨擊北京強力鎮壓香港民主活動。

今年3月，中國外交部發言人林劍證實，「中方制裁措施針對的是魯比奧（魯比歐）先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。去年初接任美國國務卿後，中國外交部長王毅在首次通電話時，曾奉勸魯比歐「好自為之」。

香港星島日報網引述分析人士表示，被視為「反華急先鋒」的魯比歐曾兩度被中國制裁禁止入境，而中國外交部的表態，間接證實魯比歐已獲「解禁」。

隨著中美元首去年10月在南韓釜山會晤，兩國關係回暖，魯比歐也持續對中國釋出友好態度。然而法新社提及，去年魯比歐強調，川普政府不會為了與中國達成貿易協議，拿「自治民主台灣的未來」進行談判，再度引發關注。

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