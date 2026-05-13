黃守仕退出民眾黨 嘆紛擾不斷：只想做回開心的自己

民眾黨汐止區黨部主任黃守仕（圖擷取自臉書）

九合一大選將於11月底舉行，近期民眾黨卻陸續傳出有黨員選擇退黨，民眾黨汐止區黨部主任黃守仕昨日在臉書PO出退黨聲明，指出種種的紛擾讓她感到惋惜，也讓她那份單純想服務的心，難以再繼續堅持下去，離開，只是為了找回本來那個開心、真誠、熱愛生活的自己。

黃守仕在臉書PO文表示，離開只是回歸生活，做回本來的她，記得總統大選時，阿北讓她看見了台灣有另一個更好的選擇。她本來對政治沒有太大的興趣，但她願意挺身而出，去支持那位認真做事的人，因此，投入了志工的行列，並透過海選擔任汐止區主任。走在地方基層的每一天，總是在思考怎麼做才能讓家鄉變得更好，也深深期盼能有機會為自己的家服務。

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黃守仕指出，很可惜，種種的紛擾讓她感到惋惜，也讓她那份單純想服務的心，難以再繼續堅持下去，退選並回歸生活的這幾個月裡，她發現做回原本的自己真的好開心。當這些紛擾逐漸遠去，她捫心自問，守仕始終真心誠意地對待每個人、每件事。走到這裡，她想，是時候離開民眾黨了。

黃守仕直言，離開，只是為了找回本來那個開心、真誠、熱愛生活的自己，感謝過去兩年在黨內的時光，身邊總有許多貴人相伴。謝謝所有的支持者、志工與幹部夥伴們，你們的陪伴真的讓她感到無比溫暖與充滿著感恩，未來，守仕作為汐止的孩子，依然會持續關注地方的大小事，也願她們每個人，都能將目光放在生活中更多美好的事物上。

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