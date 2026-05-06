遭爆「放鳥」日本自民黨訪團 國民黨反駁：非刻意婉拒

國民黨文傳會主委尹乃菁。（資料照）

有媒體報導稱「日本超不爽！鄭麗文放鳥自民黨訪團：行程太滿」，國民黨文傳會主委尹乃菁今嚴正反駁，指相關報導與實際情況有嚴重落差，完全不是事實。她強調，這次雙方未能會面，是因時間安排無法配合，絕非刻意婉拒。

尹乃菁說明，日本自民黨青年局幹部訪台團抵台前一週，外交部才聯絡國民黨國際事務部，國際部同仁隨即與外交部官員密切聯繫，積極協調會面時間。

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尹乃菁指出，外交部一開始提出的第一個時間點為5月2日，但國民黨主席鄭麗文當天已有黨內重要會議，無法會見；之後，國際部也將鄭主席可會見自民黨訪團的數個時段提供給外交部，但自民黨訪團透過外交部已先排定其他拜會行程。雙方來回溝通多個時間點，仍無法順利安排，因此這次未能會面，國民黨也感到非常可惜。

對於報導指稱「自民黨訪團原本提議見副主席也可以，但遭到婉拒」，尹乃菁則說，完全沒有這件事，自民黨訪團從未提出「拜會副主席也可以」的說法。至於報導稱「鄭主席原先已與訪問團約好，疑似突然另有安排而婉拒拜會」，尹乃菁也強調，這與事實有嚴重落差，並非真實情況。

尹乃菁表示，鄭麗文主席自就任以來，與日本政界、學界等各界人士均保持密切交流，只要時間許可，鄭主席幾乎來者不拒，均會會見。她指出，日本交流協會代表片山和之與國民黨往來密切，除了正式拜會之外，也曾與鄭主席一同與王貞治先生看球賽，雙方並多次餐敘、會面。

尹乃菁指出，國民黨無論在朝在野，與日本自民黨的關係都非常的密切，且歷史淵源久遠，從二戰時代國民黨就在與自民黨往來。該報導指稱鄭麗文上任後與日本交流中斷，明顯與實際情況有嚴重落差。

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