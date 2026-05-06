訪台遭鄭麗文放鳥？ 媒體爆日本自民黨訪團超不爽

日本自民黨青年局訪問團團長平沼正二郎（左二）一行，5日在外交部舉行記者會，說明訪台目的與成果。（資料照）

日本自民黨青年局本月2日至6日組團訪台，團長兼局長平沼正二郎此行拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜及各政黨人士。有媒體報導，原本訪團擬照慣例拜訪國民黨主席鄭麗文，但被以「行程太滿」為由拒絕，訪團一度表示「副主席也可以」，但卻遭回「沒必要」，讓自民黨訪團相當不滿。

平沼正二郎表示，此行訪台是沿襲1967年以降的自民黨與台灣傳統交流活動，在台期間拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜等台灣政府要員，以及各政黨有關人士、經濟界代表等，進行有意義的意見交換。原本也計畫拜會總統賴清德，但因賴總統出訪行程，未能會面。

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根據《NOWNEWS》報導，訪團原定也將拜會國民黨主席鄭麗文，不過遭國民黨中央以「主席行程太滿」為由拒絕。然而，訪團提出「見副主席」也可以時，竟又再遭黨中央表示「沒必要」婉拒。

報導指出，2名涉外圈人士皆證實此事，其中一人表示，往例都是由黨主席接見，沒聽說要改由副主席接待一事；另名和日本關係良好的外交體系人士則透露，鄭麗文原本和訪團約好，後來疑似突然另有安排，和訪團時間對不上而婉拒。然而日本人一向對相關活動守時守信，對此頗為不滿。

日本自民黨青年局訪團成員除團長平沼正二郎外，還包括眾議員高見康裕、參議員今井繪理子、眾議員草間剛、眾議員山本大地及日本青年會議所（JC）日台友好之會會長麻生將豐暨幹部等共12人。國民黨從前主席江啟臣設立國際部6年以來，黨主席都曾親自接見自民黨青年團訪團。

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