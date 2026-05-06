玩穿越？藍營稱「二戰就與自民黨往來」 郭國文：自民黨當時未成立

日本自民黨青年局局長平沼正二郎本月率團訪台，拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜及各政黨人士，傳出被國民黨主席鄭麗文「放鳥」。（記者羅沛德攝）

日本自民黨青年局局長平沼正二郎本月率團訪台，拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜及各政黨人士，傳出被國民黨主席鄭麗文「放鳥」，國民黨文傳會回應竟稱「從二戰時代國民黨就在與自民黨往來」。對此，民進黨立委郭國文表示，自民黨在二戰結束後、1955年才成立，此說詞形同國民黨的謊言被戳破。

郭國文說，立法院長韓國瑜在擔任市長時，就曾經因為接待日本外賓時，遲到非常久，給人遲到魔人的印象；如今鄭麗文又以行程太滿為由，拒絕接見日本訪團。

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郭國文表示，此事不禁讓人懷疑，過去國民黨常常強調的「親美、友日、和中」路線早已不存在，看來只有親中，並不友美也不友日。他質疑，國民黨的國際部，是不是應該改成中國部，或許比較貼切。

對於國民黨文傳會以「從二戰時代國民黨就在與自民黨往來」為理由，強調國民黨無論在朝在野都與自民黨關係密切，反駁鄭麗文上任後對日交流中斷的說法。

郭國文表示，鄭麗文上任後，可以看到她汲汲營營想要見習近平，對於日本青年局來訪，卻連安排時間都不願意，已經從行動凸顯鄭麗文眼裡只有中國。

郭國文認為，但由於國民黨過去提出「親美友日和中」，因此國民黨幕僚意圖用從二戰開始與自民黨交流的說詞，來掩蓋鄭麗文一心向中的事實，殊不知自民黨是在二戰結束後、1955年才成立，形同國民黨的謊言被戳破。

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