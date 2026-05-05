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    首頁 > 政治

    柯文哲曾拉攏侯漢廷入黨 葉耀元諷：兩岸一家親

    2026/05/05 10:08 即時新聞／綜合報導
    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨陸續有黨員宣布退黨，包括南投縣議員簡千翔、民眾黨前發言人李有宜等，民眾黨創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日透露，柯曾經邀請新黨戰將侯漢廷入黨。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元諷刺地說，「民眾黨果然也是支持中共併吞台灣啊，真不愧是兩岸一家親」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導截圖，內容提及「民眾黨最近不斷爆『退黨潮』，多名戰將及深耕地方的黨公職，陸續宣布離開。繼先前發言人李有宜、南投縣議員簡千翔、創黨元老朱蕙蓉、樹下里里長蔡志堅、台中市議員參選人陳諭韋等人陸續『跳船』，曾先後擔任雲林縣黨部主委的林淑芬、林靖冠都也陸續求去；後者更帶走百人以上、本人也加入民進黨。加上前後任黨主席柯文哲、黃國昌陸續捲入司法風暴，白營可謂風雨飄搖；但柯妻陳佩琪透露，柯曾嘗試邀請新黨戰將侯漢廷加入。」

    葉耀元酸說，「新黨支持中國併吞台灣，陳佩琪建議柯文哲找侯漢廷入黨，所以民眾黨果然也是支持中共併吞台灣啊，真不愧是兩岸一家親。對了，現在民眾黨的黨主席好像是黃國昌而不是柯文哲呢，呵呵。」

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「沒有靈魂的空虛政黨，100％泡沫命運註定」、「被叫成檳榔黨不是叫假的！」、「要不要把王炳忠也找進去，要紅也紅的徹底一點」。

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