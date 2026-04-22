綠白合引爆爭議 民進黨雲林縣黨部緊急說明

民進黨徵召林靖冠參選縣議員。（取自林靖冠臉書）

民進黨雲林縣黨部決定徵召上個月退出民眾黨的林靖冠參選雲林縣第一選區議員，引發黨內爭議，民進黨雲林縣黨部緊急提出說明表示，林靖冠上屆縣議員選舉僅以些微票數落敗，基層實力深厚，加上民進黨林內鄉地區沒有參選人，是極佳人選。

民進黨雲林縣黨部聲明指出，林靖冠於上屆議員選舉中以些微差距未能當選，顯示其已獲得相當比例鄉親支持，具備深厚基層基礎與發展潛能，黨部肯定其持續深耕地方、服務鄉親的努力，認為林靖冠具備再戰並爭取勝選的堅實條件。

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民進黨雲林縣黨部表示，考量雲林縣議員第一選區目前參選布局，尚未有來自林內鄉的代表人選，為兼顧地緣平衡與服務廣度，決定徵召林靖冠投入選戰，除可補足林內鄉的在地聲音，更有助於整體選區票源開拓，提升整體戰力。

民進黨雲林縣黨部表示，林靖冠長期關心地方事務，家庭背景亦與本黨理念相近，父親林勝雄曾是民進黨黨員，在價值與信念上具備延續性，希望透過此次徵召，結合世代力量，持續深化在地服務。

民進黨雲林縣黨部強調，提名與徵召機制皆以整體勝選為量，且經黨部執行委員會審查全數通過才確定徵召。

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