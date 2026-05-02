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    首頁 > 政治

    賴清德突破外交封鎖抵史瓦帝尼 中國見笑轉生氣這樣說

    2026/05/02 20:28 記者蘇永耀／台北報導
    中國外交部。（擷取自中國外交部網站）

    中國外交部。（擷取自中國外交部網站）

    賴清德總統突破中國外交封鎖，今日抵達非洲友邦史瓦帝尼正式訪問。先前中國施壓鄰近史國的馬達加斯加、模里西斯以及塞席爾等三國，導致總統專機途經的飛航許可遭到粗暴取消，後經國安團隊縝密規劃，改搭史瓦帝尼國王專機成功造訪。對於外交封鎖失敗，中國外交部見笑轉生氣，怒指「這是上演『偷渡式』外竄鬧劇，淪為國際笑柄」。

    不過，中國先前違反國際民航慣例，脅迫非洲國家不讓賴總統專機飛往，已然引起包括美日歐等國政府與政要的抨擊，嚴重影響飛航安全並將其武器化。賴總統今日順利抵達後，史國政府立即表示：歡迎賴總統回家。這也讓中國政府的施壓伎倆宣告失敗。

    賴總統在臉書中說，因爲非預期的外力而暫緩。經過外交與國安團隊連日來的縝密安排，我們在今天順利抵達，儘管晚了幾天，史國人民依舊給了我們最熱烈而溫暖的歡迎。他並強調，面對打壓不公，我們堅持公義理性應對。熱愛自由與和平的我們，不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。

    隨行出訪的總統府秘書長潘孟安也表示，雖然晚了幾天抵達，但史國人民迎接台灣這份厚實的熱情完全沒減，那份溫暖真的讓我們很有感。

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