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    首頁 > 政治

    賴清德突圍出訪史瓦帝尼 民進黨：台灣有權走向世界

    2026/05/02 20:28 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    總統賴清德今（2日）前往友邦史瓦帝尼展開國是訪問，並規劃與史國國王進行雙邊會談。對此，民進黨強調，台灣有權走向世界，實踐國際成員的基本權利。

    民進黨發言人吳崢表示，賴總統順利出訪史瓦帝尼，展現兩國深厚邦誼，這段時間感謝所有協助與展現支持台灣的國際盟友，也向辛勞的第一線外交與國安人員致敬，台灣將更堅定自信地與所有世界民主國家為伍。

    總統府發言人郭雅慧稍早說明，儘管日前因為無端的外力因素，導致行程暫緩，但這影響不了台灣走向世界的意志，台灣也不會因此在世界缺席。台灣與史瓦帝尼是風雨同行的堅定盟友，此行訪團將以「安全共榮」、「經濟共榮」及「數位共榮」三大核心目標，在互惠共榮的路上與史國並肩前行，深化兩國人民的情誼與福祉。

    總統府指出，稍晚賴總統也將與國王進行雙邊會談，共同見證「中華民國（台灣）政府與史瓦帝尼王國政府關務互助協定」簽署儀式及簽署聯合公報。本次訪團成員包括總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍、國安會諮委黃重諺、國安會副秘書長趙怡翔等。

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