賴清德突破封鎖達陣非洲友邦 學者：給中共迎頭痛擊 朝野應給掌聲

成大政治系教授王宏仁。（資料照）

總統賴清德無預警宣布抵達我國位於非洲的友邦史瓦帝尼進行國是訪問，成功大學政治系教授王宏仁今（2）日受訪說，此舉展現不屈服於中共打壓的意志力，更是給中共一個迎頭痛擊，呼籲不分朝野各界都應給予掌聲和支持。

王宏仁今晚受訪指出，賴清德宣布4月22日出訪受阻時，整個台灣社會都感到驚訝，當時看似中共打壓成功，我與史國互派特使，當時以為事情就此結束。

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「賴總統展現了比過去歷任總統還高、還強烈的意志力」，王宏仁研判，賴與國安團隊顯然經過討論協調，認為不能讓事情就這樣順了中共的意志，這展現台灣「在同一個地方受到阻撓，就從同一個地方站起來」的精神，即便被打壓也會想方設法突破封鎖。

王宏仁直言，這給了中共一個「迎頭痛擊」，中共雖然想盡方法，不管是花大錢還是用威脅的方式打壓台灣，但事實證明那都只是暫時的。賴清德此行做了一個很好的示範，證明台灣不會屈服於對岸壓力，且不僅止於口頭上的譴責，而是真正找到突破方式並落實。

事實上，當時總統府臨時宣布因受中共干涉的措辭，一直都是賴總統將「暫緩」出訪，也為今天驚喜現身史瓦帝尼預埋了伏筆。對此，王宏仁說，當時外界多以為「暫緩」是委婉用詞，沒想到成真。

王宏仁也指出，422受阻後，政府曾遭部份人士詬病，批評國安或外交系統洩密、誤判情勢；但這一次出訪行動幾乎無人預知，展現了極高的執行力。他呼籲，總統是代表我們整個台灣，不分朝野都應給予這次的突破支持和掌聲。

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