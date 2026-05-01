川習會5月登場 沈伯洋示警：軍購預算若延宕將淪習近平籌碼

川習會5月登場 沈伯洋示警：軍購預算若延宕將淪習近平籌碼2026/05/01 12:58 記者甘孟霖／台北報導
民進黨籍立委沈伯洋。（記者甘孟霖攝）
美國總統川普預計5月中旬訪問北京，會晤中國國家主席習近平。美國退役海軍少將蒙哥馬呼籲，台灣各政黨應在川習會前通過國防特別預算，否則無法嚇阻中國。民進黨籍立委沈伯洋說，軍購案早早通過，習近平就無法在與川普對談時把這當作籌碼，但現在已經延宕，我們只能盡力補救。
沈伯洋今受訪說，大家都知道政院版軍購案是1.25兆元，今天要完整的軍購，要實質的國防實力的加強，就是需要這麼多錢，不管是3800億元或是8000億元，其實都是對於軍購案不熟悉，假設買了武器卻不買指揮系統，那就好比給一個人手腳，卻沒有大腦，這沒有任何意義。
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沈伯洋指出，現在我們國防、軍購已經實質延宕，這個空窗期已經造成台灣真空；對於蒙哥馬說法，他也說這正是他們所擔心的，去年11月特別條例推出後，一直害怕有延宕狀況，甚至延到川習會之後，等於讓習近平會有一個籌碼，可以跟川普談判不要這個軍購，如果我們早早通過預算，習近平就無法把這當作籌碼，但事實上這件事情已經發生，我們只能盡力補救。