基隆爬山被狂問 小英認證：童子瑋沒有喘 年輕有幹勁

前總統蔡英文（左）和基隆市民進黨市長參選人童子瑋在基隆暖暖龍門谷登山步道健走，她說童子瑋這次不會喘。（記者盧賢秀攝）

前總統蔡英文今天與民進黨基隆市長參選人童子瑋到暖暖龍門谷登山步道健行，小英說，童子瑋不只有進步，都沒有喘，今天調整步伐，不急不徐地走，證明他還很年輕、有幹勁。

今年3月小英和童子瑋、前民進黨秘書長林右昌等人去爬山，結果童子瑋被小英認證「39歲爬山會喘」，引發全國關注。

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今天小英和童子瑋再度到暖暖龍門谷登山步道健行，不少山友都熱情和小英打招呼，大家都問童子瑋有沒有喘，小英說「不只是有進步，他沒有喘。」

童子瑋說，小英總統真的是非常厲害，處變不驚，都說快到了、快到了，結果其實（走）很久。小英說，今天來證明童子瑋可以爬山，不會喘，他調整步伐，不急不徐地走，讓呼吸均勻，還是很年輕有幹勁的。

童子瑋今天和男女籃的陳信安、錢薇娟等人，與基隆銘傳國中男女籃球隊在暖暖碇內風雨球場一起PK投籃。

童子瑋說，他贊助銘傳國中籃球隊9年，買冰箱、贊助移動的經費，學校只要缺什麼就贊助什麼，他承諾未來要在每一個區都可以蓋1座風雨球場，讓小朋友在回家的時候也都可以打球。

小英則希望下一代在生長過程中有充裕的運動機會，挑戰各種競賽，職業級的運動員讓台灣發光發亮，更讓全世界看到台灣。市政上有更多經費，運動有好的場所。

小英人氣相當旺，附近的民眾紛紛請她簽名，互動非常熱絡。

民眾帶著家中狗狗和小英合照。（記者盧賢秀攝）

前總統蔡英文（前右）贈籃球給基隆銘傳國中籃球隊。（記者盧賢秀攝）

前總統蔡英文（右二）為童子瑋助攻。（記者盧賢秀攝）

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