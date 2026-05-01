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    首頁 > 政治

    被嗆軍購案不要親痛仇快 徐巧芯曝季麟連已道歉：報導純屬惡性放話

    2026/05/01 12:52 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委徐巧芯今（1日）表示，有關報導純屬明人士惡性放話，並非事實，昨日也已接到黃復興黨部要角，代表季麟連向自己致歉，徐更稱必然會遵守黨團決議。（記者羅國嘉攝）

    國民黨立委徐巧芯今（1日）表示，有關報導純屬明人士惡性放話，並非事實，昨日也已接到黃復興黨部要角，代表季麟連向自己致歉，徐更稱必然會遵守黨團決議。（記者羅國嘉攝）

    國民黨團因軍購特別條例不同版本起內鬨，副主席季麟連日前更在中常會上點名國民黨立委徐巧芯，稱徐要三思，不要做出親痛仇快的事，引發外界揣測黃復興黨部對其不滿。對此，徐巧芯今（1日）表示，有關報導純屬不明人士惡性放話，並非事實，昨日也已接到黃復興黨部要角，代表季麟連向自己致歉，徐更稱必然會遵守黨團決議。

    季麟連4月29日在中常會上稱立法院長韓國瑜是他個人40年來革命袍澤、鐵桿兄弟，打死他都不會相信韓國瑜做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除韓國瑜的黨籍。另外，更點名徐巧芯是大家最期盼的國民黨未來領袖，但請徐巧芯千萬三思，不要做出親痛仇快的事情，更呼籲全體立委、黨員支持總召傅崐萁的軍購版本。

    徐巧芯今天表示，關於近日報導黃復興黨部是否對她不滿一事，純屬不明人士惡性放話，並非事實。4月30日下午3點許，她已接到黃復興要角代表稱季副主席向她表達歉意，她也表示季大概是誤會了接收到錯誤資訊，並再次說明她必然會遵守「黨團決議」，然而目前黨團尚未做出最後的決定，但團結一致是國民黨立法院黨團的最高目標，請他們放心。

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