勞動節逢武財神聖誕 盧秀燕贈匾百年水安宮「德澤廣被」

盧秀燕贈匾百年水安宮「德澤廣被」。（記者蘇孟娟攝）

今天是五一勞動節，適逢農曆三月十五日武財神聖誕，台中市長盧秀燕選今天吉日參拜南屯水安宮，並贈廟方「德澤廣被」匾額，感謝水安宮長年推動公益慈善、守護地方信仰與文化傳承，也盼國泰民安、百業興旺。

今逢武財神聖誕，水安宮舉辦財神爺聖誕祭典吸引大批信眾參與，盧秀燕今也協助發放廟方準備的求財小物，吸引索取人氣。

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盧秀燕指出，水安宮建廟200、300年，見證南屯發展與城市進步，是地方重要信仰中心，廟方長期投入寒冬送暖、校園關懷、環境認養等公益慈善事業，善行義舉深獲地方肯定，她早就有意贈匾致意，今日因是武財神聖誕，加上51勞動節，具雙重意義，她選今天吉日，代表市府與市民致贈「德澤廣被」匾額，同時也盼百業興旺、國泰民安、風調雨順。

她另提及水安宮是台中捷運綠線唯一以宮廟名稱命名的車站，過去捷運站點命名多以路名或機關、學校命名，水安宮緊鄰捷運站，在廟方及地方民意陳情下，拍板以「水安宮站」命名，保留地方特色。

民政局長吳世瑋表示，水安宮歷史悠久，清康熙年間由漳州先民攜三府王爺令旗來台，於南屯庄溝仔墘開墾奉祀；清光緒5年正式建廟定名「水安宮」；民國1986年因台中市第七期市地重劃，經市府協助與信眾支持遷建至文心路現址，並於2000年竣工，主祀朱、李、池三府王爺，並供奉五路財神及福德正神等。

武財神日盧秀燕水安宮幫發送求財小物，吸引索取人氣。（記者蘇孟娟攝）

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