鄭麗文盼訪美會晤川普 王鴻薇：無論是否見到都將傳達國民黨3大立場

國民黨立委王鴻薇表示，鄭麗文訪美會面層級越高越好，即便未能見到川普，鄭也將向美方充分表達國民黨追求兩岸和平、支持厚實台灣國防，以及絕無阻擋國防預算等三大主題，期盼對台灣經濟、貿易、國防上有所助益。（國民黨立委王鴻薇辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文近日接受外媒專訪喊話，希望赴美行程能會晤美國總統川普，並說服其推動「世界和平」。對此，國民黨立委王鴻薇表示，鄭麗文訪美會面層級越高越好，即便未能見到川普，鄭也將向美方充分表達國民黨追求兩岸和平、支持厚實台灣國防，以及絕無阻擋國防預算等三大主題，期盼對台灣經濟、貿易、國防上有所助益。

鄭麗文預定6月訪美，她日前聲稱兩岸和平必須符合美國的國家利益，會從這個角度出發，向美方提出不一樣的路線圖，且近日接受外媒專訪也喊話，希望赴美行程能會晤川普，並希望這次訪美能傳達兩岸和平穩定的訊息，這樣的意願與可能性，希望可以得到川普的認同、支持。

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王鴻薇稍早指出，鄭麗文訪美當然會面層級越高越好，即便不能見到川普，也會充分傳達三大立場，包括國民黨希望兩岸和平、支持厚實台灣國防，以及絕對不像民進黨所指反對國防預算。她強調，台美之間不管是經貿以及相關的政治上交流、建立關係至關重要，所以希望台美繼續友好，為台灣在經濟、貿易或者是國防上有所助益。

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