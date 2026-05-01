鄭麗文喊見川普「反台獨」 林俊憲：杯葛軍購哪來的信心？

民進黨立委林俊憲。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃6月訪美，期望美國總統川普表態「反對台灣宣布獨立」。民進黨立委林俊憲今（1日）直言，「不知道她哪來這樣的信心」，相信美方強烈不滿國民黨親共舔共、杯葛國防預算，此行能見到誰、完成什麼任務值得觀察；若未通過國防預算，將是鄭行前的重要阻礙。

鄭麗文接受外媒專訪時，提到已請求會晤川普，並希望川普表態「反對台獨」。林俊憲今受訪表示，鄭麗文自從去北京與中共中央總書記習近平會面後，非常地嗨，茫茫到現在，去美國前竟然先開出條件，「我不知道她哪來這樣的信心」。

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林俊憲分析，近期美國官員、國會議員、以及許多重要代表人物，皆嚴厲批評國民黨主導阻擋台灣的軍購預算，相信美方對國民黨的親共舔共強烈不滿，只要台灣的國防預算一天沒完成，美國對於國民黨一定會有相當的疑慮。

對於國民黨目前的處境，林俊憲認為，國民黨一方面擔心中國不高興，另一方面又必須面對美方對其杯葛國防預算的不滿，變成夾在美中之間。在此矛盾局勢下，鄭麗文能否成行是一回事，能夠見到美方什麼樣的人、或達成何種任務成果，各方都在密切觀察，但前提是國民黨對國防預算的態度、要通過什麼版本？若沒有解決，將是鄭麗文訪美的重要阻礙。

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