為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    臨危受命出訪史瓦帝尼 林佳龍：克服萬難順利完成總統交付任務

    2026/04/28 07:31 記者朱沛雄／桃園機場報導
    外交部長林佳龍圓滿完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼任務，28日清晨搭機返台。（記者朱沛雄攝）

    外交部長林佳龍圓滿完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼任務，28日清晨搭機返台。（記者朱沛雄攝）

    外交部長林佳龍完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼行程，今天清晨搭機返抵桃園機場，他表示，此行克服萬難順利圓滿完成總統交付的任務，有民眾看到林佳龍時高喊「部長加油、部長辛苦了」。

    總統賴清德原訂22日起訪問非洲友邦史瓦帝尼，出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年等慶祝活動，卻因中國介入阻撓專機而「暫緩」，臨時指派外交部長林佳龍擔任總統特使出席史國慶典。林佳龍飛到歐洲轉機，25日抵達史瓦帝尼。林佳龍除了代表賴總統見證台史雙邊合作項目的進展，也視察台灣醫療團與技術團在當地推動的計畫成果。

    林佳龍清晨5時58分搭乘中華航空CI62班機抵達桃園國際機場。他下機後表示，「我們克服萬難有順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿」，出席典禮活動也都很順利。

    有位旅客在入境長廊看見林佳龍，大喊「部長加油、部長辛苦了」，旅客說，部長這麼辛苦突破外交困境，一定要為他加油。

    外交部長林佳龍圓滿完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼任務，28日清晨搭機返台。（記者朱沛雄攝）

    外交部長林佳龍圓滿完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼任務，28日清晨搭機返台。（記者朱沛雄攝）

    外交部長林佳龍表示，此行克服萬難，順利圓滿完成總統交付的任務。（記者朱沛雄攝）

    外交部長林佳龍表示，此行克服萬難，順利圓滿完成總統交付的任務。（記者朱沛雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播