臨危受命出訪史瓦帝尼 林佳龍：克服萬難順利完成總統交付任務

外交部長林佳龍圓滿完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼任務，28日清晨搭機返台。（記者朱沛雄攝）

外交部長林佳龍完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼行程，今天清晨搭機返抵桃園機場，他表示，此行克服萬難順利圓滿完成總統交付的任務，有民眾看到林佳龍時高喊「部長加油、部長辛苦了」。

總統賴清德原訂22日起訪問非洲友邦史瓦帝尼，出席國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年、58歲華誕暨史國獨立58週年等慶祝活動，卻因中國介入阻撓專機而「暫緩」，臨時指派外交部長林佳龍擔任總統特使出席史國慶典。林佳龍飛到歐洲轉機，25日抵達史瓦帝尼。林佳龍除了代表賴總統見證台史雙邊合作項目的進展，也視察台灣醫療團與技術團在當地推動的計畫成果。

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林佳龍清晨5時58分搭乘中華航空CI62班機抵達桃園國際機場。他下機後表示，「我們克服萬難有順利完成總統交付的任務，此行也很圓滿」，出席典禮活動也都很順利。

有位旅客在入境長廊看見林佳龍，大喊「部長加油、部長辛苦了」，旅客說，部長這麼辛苦突破外交困境，一定要為他加油。

外交部長林佳龍圓滿完成代表賴清德總統出訪史瓦帝尼任務，28日清晨搭機返台。（記者朱沛雄攝）

外交部長林佳龍表示，此行克服萬難，順利圓滿完成總統交付的任務。（記者朱沛雄攝）

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