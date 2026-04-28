為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    沈伯洋拋「無限城論壇」、北市府與東京簽智慧MOU 周軒：萬安急了

    2026/04/28 09:32 即時新聞／綜合報導
    周軒指出，對於沈伯洋的「無限城論壇」理念，北市府昨拋出台北市將與日本東京都簽訂「智慧城市」MOU，周軒認為「蔣萬安急了」。（資料照）

    周軒指出，對於沈伯洋的「無限城論壇」理念，北市府昨拋出台北市將與日本東京都簽訂「智慧城市」MOU，周軒認為「蔣萬安急了」。（資料照）

    近期民進黨立委沈伯洋出戰台北市長的呼聲逐漸拉高，日前沈伯洋一段專訪內容備受網友關注，針對雙城論壇是否取消的問題，沈伯洋拋出「台北應該要無限城論壇」引起熱議。政治工作者周軒今（28日）發文指出，在此脈絡下，北市府昨拋出台北市將與日本東京都簽訂「智慧城市」MOU，周軒認為「蔣萬安急了」，不過他也很高興蔣萬安認同沈的「無限城論壇」理念。

    周軒表示，沈伯洋4月7日在主播張雅琴的節目「雅琴看世界」中提到，台北要走向國際，台北應該跟世界各國的大都市辦「無限城論壇」，當時很多人對於沈伯洋出來扛台北市這局還有諸多疑惑，所以沒有引起很多討論。

    周軒續指，但在25日沈伯洋與蔣萬安同台之後，對比蔣萬安需要徐巧心等人「保駕護航」，不敢正面回答問題，反而是在鏡頭前侃侃而談的沈伯洋更像市長，因此網路上掀起「噗馬考古熱潮」，才讓「無限城論壇」這個梗受到矚目。

    周軒提到，大概是因應此事，北市府昨天拋出「跟東京都簽署智慧城市的MOU」，並強調北市府首度與東京都簽署AI城市治理合作、並為兩市訂定長期合作模式，並提及上海雙城論壇每年互訪模式。

    周軒認為：「感覺的出來蔣萬安也急了，其實是跟東京都簽個智慧城市的MOU，硬要跟台北上海雙城論壇掛在一起。其實台北市本來就應該是『國際的台北』，不只是『上海與台北』，很高興蔣萬安市長也認同噗馬的『無限城論壇』理念，希望未來能夠有更多好消息。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播