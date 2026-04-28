沈伯洋拋「無限城論壇」、北市府與東京簽智慧MOU 周軒：萬安急了

周軒指出，對於沈伯洋的「無限城論壇」理念，北市府昨拋出台北市將與日本東京都簽訂「智慧城市」MOU，周軒認為「蔣萬安急了」。（資料照）

近期民進黨立委沈伯洋出戰台北市長的呼聲逐漸拉高，日前沈伯洋一段專訪內容備受網友關注，針對雙城論壇是否取消的問題，沈伯洋拋出「台北應該要無限城論壇」引起熱議。政治工作者周軒今（28日）發文指出，在此脈絡下，北市府昨拋出台北市將與日本東京都簽訂「智慧城市」MOU，周軒認為「蔣萬安急了」，不過他也很高興蔣萬安認同沈的「無限城論壇」理念。

周軒表示，沈伯洋4月7日在主播張雅琴的節目「雅琴看世界」中提到，台北要走向國際，台北應該跟世界各國的大都市辦「無限城論壇」，當時很多人對於沈伯洋出來扛台北市這局還有諸多疑惑，所以沒有引起很多討論。

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周軒續指，但在25日沈伯洋與蔣萬安同台之後，對比蔣萬安需要徐巧心等人「保駕護航」，不敢正面回答問題，反而是在鏡頭前侃侃而談的沈伯洋更像市長，因此網路上掀起「噗馬考古熱潮」，才讓「無限城論壇」這個梗受到矚目。

周軒提到，大概是因應此事，北市府昨天拋出「跟東京都簽署智慧城市的MOU」，並強調北市府首度與東京都簽署AI城市治理合作、並為兩市訂定長期合作模式，並提及上海雙城論壇每年互訪模式。

周軒認為：「感覺的出來蔣萬安也急了，其實是跟東京都簽個智慧城市的MOU，硬要跟台北上海雙城論壇掛在一起。其實台北市本來就應該是『國際的台北』，不只是『上海與台北』，很高興蔣萬安市長也認同噗馬的『無限城論壇』理念，希望未來能夠有更多好消息。」

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