獨家》賴清德出訪受阻 「 他」任總統特使突破封鎖前往史瓦帝尼

賴清德總統原定週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，因中國強行介入，導致總統專機直飛受阻，總統決定暫緩行程並改指派特使前往史國。國安高層透露，總統已指派外交部長林佳龍擔任總統特使出席史國重要慶典活動。（截自臉書）

賴清德總統原定週三啟程訪問非洲邦交國史瓦帝尼王國，因中國強行介入，導致總統專機直飛受阻，總統決定暫緩行程並改指派特使前往史國。國安高層透露，總統已指派外交部長林佳龍擔任總統特使出席史國重要慶典活動。鑑於中共升高外交打壓，林佳龍從台北出發，並未事前公布。而據了解，林佳龍已從歐洲某國機場轉機，突破中共封鎖，並於台灣時間今日上午抵達史瓦帝尼，將代表賴總統向史國政府與人民傳遞兩國堅固的邦誼不變。

今年是台灣與史瓦帝尼建交58週年，賴總統原定率團出訪史國，並出席22日至24日也是史王恩史瓦帝三世登基40週年以及史王58歲華誕慶典活動，但在中國強力施壓我國專機飛往史國所經過飛航管制區的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加三國，脅迫這三國政府無預警取消專機飛航許可。由於事出突然，備案仍有變數，基於國家安全、飛航安全為最高考量，總統拍版暫緩訪問並改派特使前往祝賀。

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國安高層透露，中國這次發動外交襲擊，總統在權衡國家最大利益後，雖然暫緩出訪，但仍致電史王表達兩國邦誼不會受到影響，在外力壓迫下只會更團結合作的明確態度。另外，由於史國慶典在即，經決策高層討論後，認為應由外長代表我國出席史瓦帝尼年度最大盛事。林佳龍則在獲總統指派特使後隨即啟程。不過，鑑於中共升高打壓，部分非洲國家也與北京關係密切，為避免行程橫生變數，林佳龍從台北出發，我方未事前公布，並選擇先飛至歐洲某國家轉機再飛往史瓦帝尼，以突破中共封鎖。

高層指出，林佳龍已於台灣時間今日上午抵達史瓦帝尼，將代表賴總統向史國政府與人民傳遞兩國堅固的邦誼不變。

林佳龍去年4月也是以總統特使身分訪問史瓦帝尼，除晉見國王恩史瓦帝三世，並與史王共同主持兩國合作的「戰略儲油槽工程啟動儀式」。對於這開展台史關係新領域，賴總統此次原定安排造訪時，將聽取簡報並擴大合作事項。針對總統出訪遭到中國打壓而受阻，林佳龍週三譴責中國以政治力干預國際民航運作，抨擊此舉是將飛航情報區「政治化與武器化」，不僅是對台灣的打壓，更是對國際飛航安全與秩序的嚴峻挑戰。他並強調台灣會保持冷靜與堅定，持續守護國家尊嚴。

外交部長林佳龍去年4月以總統特使身分訪問史瓦帝尼，晉見國王恩史瓦帝三世，並與史王共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」。（外交部資料照）

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