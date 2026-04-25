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    首頁 > 政治

    出席餐會與李四川同台 侯友宜：交棒給「踏實做事」的人

    2026/04/25 13:45 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜（右二）與國民黨新北市長參選人李四川同台出席城市午餐祈禱會。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜（右二）與國民黨新北市長參選人李四川同台出席城市午餐祈禱會。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川25日出席「新北城市祈禱餐會」，與新北市長侯友宜合體同台，侯友宜致詞時強調，新北未來需要一位「踏實做事」的領導人，要把棒子交給做實事的人，讓城市繼續邁向偉大。

    李四川表示，自己是做工程出身，最了解「踏實做事」的價值，也深知市政建設需要一步一腳印的累積，他特別感謝新北各區聯禱會及眾多教會長期以來對弱勢族群、孩童課業的無私奉獻，為新北注入安定的力量。

    李四川承諾，未來接下重任，定會延續市府團隊的良好基礎，秉持「少說話、多做事」的務實精神，結合宗教界愛的力量，持續推動新北向前發展，為市民打造平安喜樂的安居城市。

    李四川中午也出席新北市幼托職業工會會員大會。李四川在致詞時感謝工會夥伴長期以來協助政府推動各項托育服務，無論是公辦還是私立的托嬰托育機構，都是建構社會完善托育網不可或缺的重要力量。

    面對少子化的挑戰，李四川直言，要讓年輕人願意生養，政府必須努力扛起更多責任。他承諾，未來會透過公私協力、完善托育環境，減輕年輕父母的負擔，目標是把新北市打造成一個讓年輕世代「能安心生、安心照顧」的友善環境。

    國民黨與民進黨新北市長參選人李四川（右）與蘇巧慧（左）均出席城市午餐祈禱會。（記者翁聿煌攝）

    國民黨與民進黨新北市長參選人李四川（右）與蘇巧慧（左）均出席城市午餐祈禱會。（記者翁聿煌攝）

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