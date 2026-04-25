26萬人等嘸！通勤族連3個月領不到TPASS 2.0回饋金

TPASS 2.0常客回饋金已連3個月沒入帳。（資料照）

TPASS 2.0常客優惠回饋金持續延宕，原訂今（25日）入帳的3月回饋金確定落空，據統計，初估1月至3月累計超過26萬人次，金額逾2703萬元，補發時程未定。

當月累計回饋金於「次月25日」起開放領取，如未領取可與後續月份回饋金併同領取，但最遲須於「開放領取日起1年內」領取完畢。民眾可持票卡至4大超商櫃台由店員協助或至指定公共運輸場站加值機台等管道靠卡領取；然而，今天是25日，連3個月的回饋金也確定落空。

請繼續往下閱讀...

今年度中央政府總預算案在立法院卡關，衝擊通勤族領取TPASS 2.0 回饋金，立法院會3月6日二讀通過行政院TPASS通勤月票等718億元新興計畫先行動支案，4月21日終於交付委員會審查，預估6月可望三讀通過。

據統計，今年1月符合回饋領取資格者有7萬9098人，金額約854萬2378元；2月則是有8萬9602人符合回饋領取資格，金額約684萬8599元；3月則約9萬1905人可領到回饋金，金額約1164萬7465元，也就是說1至3月，共有26萬605人次符合領取資格，但回饋金至今仍未入帳，累積積欠金額達2703萬8422元。

至於26萬名通勤族何時可領取回饋金？公路局僅表示：「TPASS預算執行，將依據行政院政策指示辦理。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法