錄130段狗叫聲當證據也沒用 法官：用手機APP測分貝不算數

蔡姓男子用手機APP測鄰居製造噪音，被法官打臉不能算證據。示意圖。（記者黃佳琳攝）

蔡姓男子不滿樓上余姓鄰居長期任由飼養的德國牧羊犬在清晨、深夜狂吠，害他與家人必須長年配戴降噪耳機，甚至花費13萬餘元自行在室內加裝隔音工程，最後仍不堪其擾搬離住處，蔡男憤而向鄰居求償精神慰撫金等共133萬餘元，並要求樓上鄰居應施作地板隔音，但法官認為「錄音證據未依官方標準測量」，因此判他敗訴。

判決指出，蔡男主張，自2020年起，樓上新搬來的鄰居飼養大型犬，吠叫聲不分晝夜，導致他小孩無法專心讀書，自己也精神衰弱，他多次報警、向管委會反應，甚至錄下130段的影片作為證據，證明犬吠聲高達71至107分貝，已嚴重侵害居住安寧。

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高雄地方法院審理時，余姓鄰居則辯稱，大樓中庭回音明顯，且附近也有野狗及其他住戶養狗，不能證明叫聲就是自家的；且只要蔡男反應，他們都已盡量配合改善，甚至也依蔡男要求自費施作部分地板隔音，認為蔡男主觀感受過於敏感。

法官審理認為，居住安寧是否被侵害，不能單憑個人主觀感受，必須以「一般社會大眾」能容忍的程度為準。蔡男雖然提出百段錄影，但大多數並非在室內拍攝，且使用的是手機APP測量，並非符合國家標準的專業噪音計。

此外，警方多次到場訪查也紀錄「未發現狗叫聲」，工務局亦無裁罰紀錄，在缺乏符合法規程序的「均能音量」數據下，難以認定聲響已逾越社會容忍上限，因此駁回蔡男所有請求，可上訴。

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