蘇巧慧出席新北祈禱餐會 場外巧遇小粉絲秒變「水獺媽媽」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）參加新北城市祈禱餐會。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長候選人、立委蘇巧慧25日出席「新北城市祈禱餐會」，蘇巧慧說，她過去十年在新北為市民服務，一直秉持著「行公義，好憐憫」的心，以謙卑、誠摯的態度服務社會，期盼能夠幫助到每位需要的人，也期盼未來攜手新北每一份善的力量，一起為新北的進步來努力。

蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、議員候選人陳韋任一同出席餐會，結束時一行人在餐會外碰巧遇到蘇巧慧podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」的小粉絲，蘇巧慧瞬間化為水獺媽媽，為小朋友驚喜「獻聲」，更有多位民眾熱情要求合影，眾人激動喊「市長加油！」氣氛相當熱烈。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說，很榮幸能夠受邀參與城市祈禱餐會，看見牧者們為新北、為台灣代禱，內心也十分感動，也期盼神的恩典看顧新北、看顧台灣，她也會持守著信望愛，一起為這塊土地努力，也祝福現場每位牧者、同工平安喜樂、恩典滿溢。

針對媒體提問，接下來是否有到其他縣市走訪規劃，蘇巧慧表示，新北幅員遼闊，她已經勤跑好幾輪，像今天一早前往中和參與「中華民國山岳協會」100週年活動，緊接著趕赴烏來參加全區運動會，下午還會到蘆洲等地持續走訪基層，但也仍然有許多地方需要更加努力。

蘇巧慧說，不過畢竟台灣從北到南是一日生活圈，各個城市之間也有許多建設與政策可以交流，只要行有餘力，她和她的團隊也都很願意與其他候選人互相交流、一起努力。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）參加新北城市祈禱餐會。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法