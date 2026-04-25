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    首頁 > 生活

    員工拿輪椅鍍板撞擊車廂 台鐵報警將其調職

    2026/04/25 12:20 記者劉曉欣／彰化報導
    台鐵彰化車站假日人潮多，區間車也很多人。（民眾提供）

    台鐵彰化車站假日人潮多，區間車也很多人。（民眾提供）

    台鐵彰化站林姓員工，前天（23日）在彰化火車站第3月台，自行拿出輪椅鍍板，就大力的直接衝撞車廂，引起旅客騷動不安。台鐵副總劉雙火表示，林姓員工當時並非上班時間，也並非服務旅客，將先調離現職，並通報鐵路警察來偵辦，以釐清案情，針對林員脫序行為將予以重懲，並就設備損壞予以求償。

    民眾在網路貼出影片，指出有台鐵員工，自行拿著鍍板，直接就來回往車廂上下車處撞擊，經由其他台鐵員工發現予以制止。

    台鐵指出，林員當天是搭乘3138次區間車到彰化準備上班，在上午10點16分第三月台下車後，就自行拿出輪椅鍍板，就往車廂多次撞擊，所幸沒有人員受傷。

    台鐵表示，經調閱監視器影像確實此事無誤後，馬上就把林員調離現職，並通報鐵路警察進行偵辦，對於相關設施損毀將進行求償，對其脫序行為將予以重懲，將移請考成委員會議處。

    台鐵林姓員工日前在彰化火車站第三月台，拿出輪椅鍍板撞車廂。（民眾提供）

    台鐵林姓員工日前在彰化火車站第三月台，拿出輪椅鍍板撞車廂。（民眾提供）

    台鐵林姓員工日前在彰化火車站第三月台，拿出輪椅鍍板撞車廂。（民眾提供）

    台鐵林姓員工日前在彰化火車站第三月台，拿出輪椅鍍板撞車廂。（民眾提供）

    台鐵彰化車站假日人潮多，區間車也很多人。（民眾提供）

    台鐵彰化車站假日人潮多，區間車也很多人。（民眾提供）

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