難得同台沈伯洋！ 周軒曝蔣萬安反應「怪怪的」：令人疑惑

松山慈惠堂母娘文化季今登場，蕭美琴、蔣萬安、沈伯洋同框。（記者方賓照攝）

民進黨台北市長提名人選未決，近期立委沈伯洋呼聲越來越高。松山慈惠堂母娘文化季今（25）日登場，副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、沈伯洋一同出席，難得同台。蔣萬安一到後就與在場民代、宮廟人士握手寒暄，也包含沈伯洋，不過兩人拜廟期間雖比鄰而立，互動卻鮮少。政治工作者周軒指出，蔣萬安幾次回答媒體有關沈伯洋的提問的反應，「實在有點讓人疑惑。」

周軒今日在社群媒體發文表示，媒體今天當然不會放過沈伯洋、蔣萬安同台的機會。首先有記者提問，有沒有注意到沈伯洋今天新造型，把招牌的「爆炸頭」剪短，蔣萬安身邊的國民黨立委徐巧芯也問他「有看到嗎？」而蔣回應：「他是妳同事哦。」

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另外，有記者問，和沈伯洋、蕭美琴同台會不會緊張？蔣萬安則和徐巧芯大笑，蔣回應說，母娘文化季，他來過好幾次了。再來有記者又問，「要不要跟沈伯洋聊音樂？」蔣萬安反問「堅哥」台北市議員王世堅有來嗎？徐巧芯則說，「聊音樂跟我聊就好了」

周軒表示，「見微知著。」蔣萬安看起來需要徐巧芯的保駕護航，才能面對沈伯洋。他認為，國民黨的邏輯是避免直接與還沒被提名的沈伯洋正面交鋒，但是蔣萬安今天的反應，實在有點讓人疑惑。因為面對被國民黨嫌到一文不值的沈伯洋，國民黨的反應竟是如此閃躲，「看起來蔣萬安還是挺在意沈伯洋的。」

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