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    首頁 > 政治

    午餐會與侯友宜、李四川同桌遭「2打1」？ 蘇巧慧這樣看

    2026/04/25 12:46 記者翁聿煌／新北報導
    基督教新北市城市祈禱午餐會，新北市長侯友宜、國民黨和民進黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧都有到場。（記者翁聿煌攝）

    基督教新北市城市祈禱午餐會，新北市長侯友宜、國民黨和民進黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧都有到場。（記者翁聿煌攝）

    基督教新北市城市祈禱午餐會25日在新店舉行，新北市長侯友宜、國民黨和民進黨新北市長參選人李四川、蘇巧慧都有到場，有媒體問蘇巧慧，李四川和侯友宜都有來城市祈禱餐會，會不會覺得好像是被他們反過來「二打一」，蘇巧慧回應，每個競選團隊都有各自的成員，大家就各自努力。

    李四川日前接受趙少康專訪表示，有綠營朋友告訴他，這場選戰他被蘇巧慧和她父親、前行政院長蘇貞昌「二打一」，因此今天蘇巧慧同桌侯友宜、李四川，也被問到是否覺得被兩人「二打一」，蘇巧慧說，她的競選團隊就是最有創意、最有活力的一個團隊，所以會繼續努力，讓市民看到她能為新北市帶來的改變，希望這個城市越來越漂亮。

    蘇巧慧表示，像今天一大早到中和，跟登山的朋友問早、問好之後，剛剛到烏來，參加烏來的全區運動會，還跟阿嬤們一起跳舞，結果阿嬤跳得比她還要好，但是她會一起努力跟上。

    對於台中市長盧秀燕下午到板橋要替川伯合體站台，蘇巧慧表示，新北其實真的很大，她在這裡繞，就已經覺得還需要有更多的努力，也希望有更多的時間可以在新北走透透，未來如果真的還行有餘力，也會到外區跟其他縣市候選人互動或交流、互相討論意見，畢竟台灣就是一日生活圈，所以各個城市之間的互動，都是很正常的事情，希望有不同城市之間的交流，大家一起讓台灣更好。

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧參加基督教城市午餐祈禱會。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧參加基督教城市午餐祈禱會。（記者翁聿煌攝）

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