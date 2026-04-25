中信銀女經理遭挾持畫面曝光 派出所長「識破假槍」成功救人

林男著黑色頭套及短褲，情緒極度不穩地持槍挾持余姓女經理。（記者鄭景議翻攝）

30歲林姓男子昨日下午蒙面持槍闖入台北市大安區中國信託忠孝分行，挾持經理並劫走台幣1000萬元現鈔。大安分局敦化南路派出所所長呂政隆今日還原驚險現場指出，當時接獲通報3分鐘內火速趕抵，眼尖發現地面掉落塑膠BB彈，斷定犯嫌手持假槍後，隨即率隊發動突擊。林男遭壓制時瘋狂掙扎，導致呂政隆與多名同仁手部均有擦挫傷，所幸成功救出人質並保住鉅款，全案訊後移送法辦。

呂政隆回憶，案發當時正值下午時段，銀行內人潮眾多，林男著黑色頭套及短褲，情緒極度不穩地持槍挾持余姓女經理。警方抵達時，林男不斷要求警方後退並一度扣動板機示威。呂政隆與後方同仁憑藉多年外勤默契，敏銳捕捉到該槍擊發聲與真槍火藥聲有異，且發現地板上有幾顆滾動的塑膠彈丸，隨即與同仁交換眼神，確認對方持的是假槍。

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為了能平安救出人質，呂政隆採取心理戰術，一邊主動上前與林男攀談穩住其情緒，一邊藉口要確認後方民眾是否疏散，緩步向林男推進。就在林男因對話分心轉頭的瞬間，呂政隆大聲喝令，與現場2名同仁猛然撲上前將林男摔翻在地。林男落網時不甘被捕，在地面死命掙扎且不斷揮動四肢拒捕，呂政隆與同仁為了死命扣住犯嫌與撥開槍枝，在拉扯過程中手部與關節處均遭到地面摩擦受傷，所幸最終仍合力將人上銬。

警方在成功控制林男後，於其身上搜索出一枚疑似手榴彈的物品，林男一度驚恐謊稱是真品，迫使警方在防爆考量下移除其衣物進行緊急隔離處理，所幸最終確認也是模型。

警方清查，林男昨日獨自從附近住處走來犯案，距離銀行步行不到5分鐘，初步清查並無其他共犯接應。林男供稱是因為面臨龐大經濟壓力才鋌而走險，目前警方已查扣作案用的模型槍彈。全案訊後依強盜罪嫌將林男移送台北地檢署偵辦，並持續釐清有無其他潛在動機。

林男遭壓制時瘋狂掙扎，導致呂政隆與多名同仁手部均有擦挫傷，所幸成功救出質並保住鉅款，全案訊後移送法辦。（記者鄭景議翻攝）

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