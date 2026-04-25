台積電內鬼洩密案 智慧財產及商業法院下週一宣判

台積電前工程師陳力銘（左）、戈一平（中）、吳秉駿（右）。（資料照）

台積電離職工程師陳力銘涉與台積電工程師吳秉駿、戈一平，涉洩漏台積電2奈米機密，高檢署去年8月依違反國安法起訴3人，另發現另一名工程師陳韋傑涉重製國家核心技術，且東京威力高階主管盧怡尹於案發後刪除資料涉嫌滅證，東京威力亦有未善盡監督、防止之責，紛紛追加起訴，全案於3月26日辯論終結，智慧財產及商業法院定於下週一上午11時宣判此案。

目前5名被告中，吳秉駿、戈一平於今年2月獲300萬元、200萬元交保，限制住居、出境、出海，並繳交護照給法院及實施科技監控；陳力銘及陳韋傑仍在押，盧怡尹未曾被羈押；法院下週一宣判已命吳秉駿、戈一平2人到庭聆判。

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檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」。

檢方查出，從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳嫌，疑因績效壓力等，從2023年8月起至去年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面，但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

據了解，陳之所以「劍走偏鋒」起初可能是害怕「掉單」、改善機台表現良率、希望通過測試等原因，2024年「掉單」後可能是為了爭取最先進製程供應機會等原因，預先起跑做準備，其中，吳共讓陳拍資料3次、戈1次，陳事後將部分機密輸入工作日誌回報東京威力。

據了解，檢調未發現3人有拍機密換報酬等情形，陳嫌坦承因擔心掉單影響工作而找上過往同事幫忙；至於吳、戈兩人都是陳的過往同事，其中，陳過往對戈有照顧、指導關係，但如今3人都因此觸犯重罪失去工作，得不償失。

檢方於去年8月起訴3人時，對陳求刑14年、吳9年、戈4年，經持續追查發現，東京威力對陳力銘未善盡監督、防止之責，於去年12月追加起訴東京威力並建請法院科處1.2億元罰金。

檢調另還發現，陳力銘涉找上台積電另一名工程師陳韋傑，陳韋傑涉於去年5月涉直接拍攝、重製資料傳給陳力銘，總共約12張資料，陳力銘則把這些資料上傳至公司的雲端硬碟中，且東京威力高階主管盧怡尹於案發後刪除資料涉嫌滅證，因此於今年1月間追加起訴2人，並對陳力銘再求刑7年、陳韋傑求刑8年8月、盧怡尹求刑1年，並再對東京威力求處罰金2500萬元。

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