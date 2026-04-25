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    首頁 > 政治

    柯文哲宜蘭三星掃街踢鐵板 鄉親當面怒嗆「貪污、不要再亂了」

    2026/04/25 11:08 記者王峻祺／宜蘭報導
    76歲林姓阿伯拍著柯文哲的肩膀開嗆「不要再亂啦！台灣只有一個而已」，讓場面一度尷尬。（讀者提供）

    76歲林姓阿伯拍著柯文哲的肩膀開嗆「不要再亂啦！台灣只有一個而已」，讓場面一度尷尬。（讀者提供）

    民眾黨創黨主席柯文哲1連4天在宜蘭，今早陪同宜蘭縣長參選人陳琬惠至三星市場掃街拜票卻接連「踢到鐵板」！過程不僅有長者當面指著柯文哲罵「貪污」，還有一名76歲林姓阿北拍著他的肩膀開嗆「不要再亂啦！台灣只有一個而已」，讓場面一度尷尬。

    柯文哲與陳琬惠今早將輔選行程鎖定三星市場，一行人進入市場與攤商、採買民眾互動。陳琬惠見一名乘坐電動代步車長者後，熱絡上前問候，但民眾卻絲毫不領情，不僅表明不用問好，更伸手直指柯文哲大罵他「貪污」。

    面對突如其來的指責，柯文哲當下雙手抱胸，試圖開口要反駁，但在僵持幾秒後，隨即被一旁競辦團隊拉走，草草結束對話。

    然而尷尬狀況不只一樁，另一名在市場內的76歲林姓阿伯，看到柯文哲走近，更是直接伸手拍拍柯的肩膀，眾人原以為是支持群眾，不料阿伯卻當面喊話：「不要再亂啦！台灣只有一個而已！」

    阿伯不僅直言柯文哲「沒表現」，甚至還看著柯文哲毫不客氣地說「你跟黃國昌出來，就沒有你的啦！」後續還補充「民眾黨不要亂。你（柯）說話要讓老百姓接受。你不讓老百姓接受，人家要怎麼支持你？」一早三星市場拜票就接連遭到宜蘭鄉親當面吐槽，讓這場掃街行程意外成為話題焦點。

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