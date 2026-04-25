柯文哲夜赴醫院「電人」石崇良批不良示範 籲外界勿獵巫護理師

衛福部長石崇良指出，柯文哲夜訪新光醫院護理站，關切病患病情之舉是不良示範。（記者羅碧攝）

民眾黨創黨主席柯文哲22日晚上9點多前往新光醫院探視病患並進入護理站一事，引發醫護反彈。對此，衛福部長石崇良今受訪直言，相關行為是「不良示範」，除恐干擾醫療作業，也可能增加第一線醫護負擔，同時他也呼籲外界勿對拍照上傳的護理人員進行獵巫，應給予基層人員支持與保護。

石崇良表示，醫院均有既定門禁與探病規範，病情說明多安排於日間時段進行，深夜時段則須讓病人充分休息，且夜班醫療人力配置相對較低，醫護人員負荷本就沉重。在此情況下，若非緊急或特殊狀況，並不建議家屬或相關人士於深夜進入醫院探病或詢問病情，以降低對醫療工作的干擾。

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他進一步指出，從醫療專業角度來看，相關行為並不恰當，尤其身為醫療專業背景者，更不應做出可能影響醫療現場秩序的示範。他說，醫護人員長期處於高壓環境，任何額外干擾都可能影響照護品質與工作負荷，因此社會各界應共同維護醫療現場的正常運作。

針對有護理人員拍照並上傳引發後續討論甚至承受壓力，石崇良也特別為基層發聲。他表示，第一線護理師與醫護人員相當辛苦，相關行為多是出於對醫療現場的關切，不應因此遭到責難或追究，他已請醫院方面切勿對相關人員進行處分，避免造成更大壓力。

至於此事件是否涉及違反醫療相關法規，石崇良表示，已由地方衛生局進一步了解與認定，中央尊重地方調查結果。他也提到，已與台北市衛生局方面進行初步聯繫與關心。對於外界關注是否違法，石崇良指出，仍應以主管機關調查結果為準，但就目前媒體揭露情況而言，相關行為「並不恰當」。

石崇良強調，醫療體系的運作仰賴制度與專業分工，無論任何人進入醫院場域，都應遵循既有規範，避免對醫療現場造成干擾，才能確保病人權益與醫療品質。

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