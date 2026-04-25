模里西斯從未同意飛航申請？ 總統府駁斥造謠：總統專機4月中已獲許可

賴清德總統原定本週訪問邦交國史瓦帝尼，因中國施壓模里西斯等國拒絕專機飛航申請導致行程受阻，總統府發言人郭雅慧（見圖）今做出最新回應。（總統府提供）

賴清德總統原定本週訪問邦交國史瓦帝尼，但因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等非洲三國，導致總統專機航經三國飛航管制區的飛行許可被突然取消，賴清德決定暫緩行程。現有部分親中名嘴引述所謂模里西斯媒體報導，指稱該國從沒同意台灣的飛航申請。對此，總統府發言人郭雅慧今上午嚴正駁斥，這次專機是依程序於4月中旬完成模里西斯等飛航許可，所謂專機無申請或未批准航權之情形，說法不實，明顯造謠。

郭雅慧強調，越來越多國際民主盟友都對中國以經濟脅迫方式施壓第三國以取消飛航許可方式干擾我國外交活動表達無法認同，很訝異有人還要利用受壓迫國家的名義來扭曲事實。

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郭雅慧並說，包括從美國國務院以及歐盟、日本、德國還有法國，接連國際這三天都表態力挺台灣。這也證明在國際潮流的共識，確實就是一件中國的政治施壓，干擾正常外交的行為。我們未來也會持續地跟理念相近的民主友盟大家共同攜手，我們會持續地維持民主價值。而當中國越打壓，世界也越看見台灣。

傳出模里西斯當地媒體引述政府人士說法指出，模里西斯從頭到尾都沒有核准任何飛越申請，與外界盛傳「臨時撤銷」的版本不同。台灣親中名嘴進一步稱，應該是一開始當初沒有向模里西斯申請飛越，但是當賴總統專機飛越塞席爾、馬達加斯加的飛航情報區時被拒，我國政府才臨時向模里西斯申請飛越情報區，結果也被拒，模里西斯因此被波及。郭雅慧對此嚴正駁斥，強調這次專機是依程序於4月中旬完成模里西斯等飛航許可。

郭雅慧並說，這幾天接連民主友盟的聲音都很清楚表達了在國際立場，共同都認為這是來自中國施壓，民主友盟也表達明確立場是反對北京以政治施壓讓第三國臨時變更航權。如果再有人要刻意地以被施壓第三國的名義，編造故事、扭曲事實，這是非常不可取的，這是非常明顯的造謠。

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