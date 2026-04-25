蔡易餘阿嬤告別式 蔡英文、卓榮泰、陳水扁到場弔唁

前總統蔡英文冒雨出席立委蔡易餘的阿嬤告別式。（立委蔡易餘辦公室提供）

民進黨籍立委蔡易餘的阿嬤、前立委蔡啟芳母親蔡陳素蘭今25日舉行告別式，陳水扁、蔡英文兩位前總統與行政院長卓榮泰都親臨弔唁，場面備極哀榮。

蔡易餘早上在臉書發文稱「今天是阿嬤95歲喜壽的告別儀式，感謝這段時間特地撥時間來探望阮阿嬤的大家，陪伊行人生最後這段路。請阿嬤一路好行，不再牽掛，安心遠行。」

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蔡陳素蘭出身義竹鄉望族，是已故嘉義縣前議長蔡長銘遺孀，夫妻生育1子4女。獨子蔡啟芳深耕地方政壇，歷任布袋鎮長、國代與立委，目前擔任濟美仁愛之家董事長，投入長照服務；孫子蔡易餘連任立委，已獲民進黨提名參選縣長，延續家族政治香火。

阿嬤過世後，蔡易餘追思阿嬤說「阿嬤，就像我們家族安定的力量，有她在，我父親和4個姑姑，內孫外孫就會聚在一起，她很愛笑，是很熱情的人，然後永遠會關心孫子有沒有吃飽，每次吃飯是都會先問誰怎麼還沒來！」

前總統蔡陳水扁參加立委蔡易餘的阿嬤告別式。（立委蔡易餘辦公室提供）

行政院長卓榮泰參加立委蔡易餘的阿嬤告別式。（立委蔡易餘辦公室提供）

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