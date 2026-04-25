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    首頁 > 政治

    柯文哲夜赴護理站看病歷 急診醫：沒醫院有這種標準流程

    2026/04/25 12:34 記者蔡淑媛／台中報導
    柯文哲18日與劉芩妤逛逢甲夜市發生辣椒水事件，又爆出22日到新光醫院護理站深夜至新光醫院護理站看病歷。（發攝自劉芩妤臉書直播）

    柯文哲18日與劉芩妤逛逢甲夜市發生辣椒水事件，又爆出22日到新光醫院護理站深夜至新光醫院護理站看病歷。（發攝自劉芩妤臉書直播）

    民眾黨創黨主席柯文哲被爆本月22日深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在內查看電子病歷，遭質疑特權、對醫護施壓。對此，兒科急診醫師謝宗學直言，他從實習醫師、住院醫師、研究醫師、主治醫師待過5家大型醫院，沒有一家醫院的「常規」或「標準流程」是在晚上10點的值班時間讓不是病人家屬、又「不屬於本院的醫師」，坐在護理站詢問本院醫師病人狀況或要求看著病歷解釋病情。」

    謝宗學在其臉書粉專指出，醫師一般不會在夜間值班時間解釋病情，因為值班醫師通常不是病人的住院醫師或主治醫師，對於病情事實上只能看著病歷紀錄回答，沒有通盤了解，可能會解釋錯誤；再者，晚上 10 點屬於小夜時段，不管是醫師或護理師人數都比白班縮減許多，要求解釋病情這舉動，只會增加值班醫師和小夜護理師的負擔。

    謝宗學表示，基本上，能走進護理站的只有本院醫師、護理師、或其他本院工作人員，非屬於上述，都不應該走進護理站，打擾當班醫護工作，也有個資洩露的風險。

    他強調，若真心關心病人、真心尊重醫護人員，正確的做法是選擇平常白班時段，請家屬跟病人主治醫師或住院醫師約一個時間，地點也不會在護理站，通常在病床旁或面談室，醫師用隨身平板或列印出來的資料，跟病人的醫師朋友解釋病情。

    謝宗學醫師直言，沒有一家醫院的「常規」或「標準流程」是在晚上10點的值班時間讓不是病人家屬、又「不屬於本院的醫師」，坐在護理站詢問本院醫師病人狀況或要求看著病歷解釋病情。」（翻攝自謝宗學醫師臉書粉專）

    謝宗學醫師直言，沒有一家醫院的「常規」或「標準流程」是在晚上10點的值班時間讓不是病人家屬、又「不屬於本院的醫師」，坐在護理站詢問本院醫師病人狀況或要求看著病歷解釋病情。」（翻攝自謝宗學醫師臉書粉專）

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