葉元之嗆賴清德訪非受阻只會怪中共！ 她當場傻眼：就真的啊

台北市議員林亮君。（資料照）

賴清德總統原定出訪非洲友邦史瓦帝尼，卻因中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加撤回飛航許可，行程被迫暫緩，引發國際譁然。對此，立委葉元之批評，難道因為有中共的存在，「我們都不用做任何的努力？」他還諷刺：「反正邦交國只要掉了，就是中共的錯。」

針對賴清德出訪受阻，國民黨主席鄭麗文批評民進黨一意孤行、外交一路挫敗，「要先檢討自己」。昨日政論節目新聞面對面中，台北市議員林亮君痛批鄭麗文上述說法，葉元之則護航鄭麗文表示，「反正什麼都They的錯、什麼都中共的錯」。他還諷刺，所以只要有中共存在，我們都不用做任何的努力，不用想方法，反正邦交國家掉了就是中共的錯？

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而林亮君則是無奈插話：「就真的就是中共的問題啊，我們已經盡了最大的努力，我們外交人員多麼努力在國際社會上夾縫求生？」

針對主持人謝震武提問，「鄭習會」後中共應該更開放胸懷，給台灣一些空間，只是到非洲史瓦帝尼，沒必要搞成這樣吧？葉元之則說，國民黨很多人也覺得老共不必這樣，但也不能扯到鄭習會，這沒有因果關係。這件事只能解釋兩岸關係現在真的很不好，政府當然就要去了解這是會發生的狀況，以及找到因應辦法。

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