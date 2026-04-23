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    首頁 > 政治

    荷蘭駐台代表浦樂施：樂見台荷雙邊藉軟實力深化連結

    2026/04/23 15:29 記者黃靖媗／台北報導
    外交部政務次長吳志中（右一）、荷蘭駐台代表浦樂施（右二）、環境部長彭啓明（左二）、立法院副秘書長張裕榮（左一）共同舉杯慶祝荷蘭國王節。（圖由外交部提供）

    外交部政務次長吳志中（右一）、荷蘭駐台代表浦樂施（右二）、環境部長彭啓明（左二）、立法院副秘書長張裕榮（左一）共同舉杯慶祝荷蘭國王節。（圖由外交部提供）

    荷蘭在台辦事處昨晚舉辦「2026荷蘭國王節」酒會，外交部次長吳志中應邀出席。荷蘭駐台代表浦樂施（Bas Pulles）表示，台荷關係持續蓬勃發展，荷蘭更在去年成為台灣在歐盟最大的貿易夥伴，樂見荷蘭透過音樂及文化等軟實力持續深化與台灣的連結。

    吳志中致詞表示，台荷間的友誼日益深化，感謝荷蘭國會跨黨派對台灣的堅定支持。荷蘭眾議院去年共通過5項動議，呼籲荷蘭政府以實際行動力挺台灣。台海和平穩定與歐洲安全密不可分，我國歡迎荷蘭軍艦持續航經台灣海峽，共同維護國際水域的自由航行權。

    吳志中指出，台荷經貿關係密切互惠，荷商艾司摩爾（ASML）與台積電（TSMC）即是雙邊合作的成功典範，期許台荷在互信的穩固基礎上，持續強化在各領域互動交流，攜手為國際社會作出貢獻。

    浦樂施致詞指出，台荷關係在雙方的努力下持續蓬勃發展，荷蘭更在2025年成為台灣在歐盟最大的貿易夥伴，雙邊除了在半導體等優勢產業緊密合作，也持續提升在網路安全、人工智慧（AI）、量子技術與循環經濟等領域的交流合作。

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