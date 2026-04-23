中國嗆不存在中華民國總統 林宜瑾揭「國共詐騙產業鏈」

立委林宜瑾。（資料照）

國台辦昨召開記者會強調「台灣沒有總統」，國民黨文傳會主委尹乃菁則回應，中華民國的總統「當然在」，隨後中方再嗆「中華民國總統早已不存在」。立委林宜瑾今在臉書發文火力全開，直指中國共產黨在「消滅中華民國」這件事上，表現得比國民黨誠實許多，更嘲諷中國外交部早已表明世界上不存在「中華民國總統」，在一個中國框架下，根本沒有中華民國生存空間，但藍營現在仍喜孜孜談論「鄭習會」或惠台政策，「在中共眼裡不過是對前朝遺民的處置措施」。

林宜瑾今日發文指出，中華民國在台灣已77年，主權行使範圍涵蓋台澎金馬，歷經7次修憲、8次總統直選及10次國會改選，每一張選票都在確認台灣共同體的組成。她認為，台灣人對民主的實踐、財產自由的保障，以及決定自身命運的能力，早已讓習近平統治下的中國完全看不到車尾燈。

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林宜瑾指出，中華民國已在這塊土地落地生根，無論稱呼為台灣或中華民國台灣，都是 2300萬台灣人我們自己的事。但國民黨執意與中國搞「共同政治基礎」與「九二共識」、將台灣海峽說成中國內海，甚至要求政府必須獲得中國恩准才能進行外交。她質疑，「被中國准許來的外交，還叫外交嗎？」我們真的一點也不懷疑，國民黨要消滅中華民國的決心。

林宜瑾最後重砲轟擊國民黨主席鄭麗文等促統之流，批評他們從未講清楚所謂的跟中國的「共同政治基礎」、「九二共識」到底是什麼。她形容這是一場「國共詐騙產業鏈」，講好聽點國民黨是不願醒來的詐騙受害者，講難聽點就是詐騙集團小弟，利用似是而非的話術要來騙光受害者祖產，而台灣就是那隻富裕發達的待宰肥羊。

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